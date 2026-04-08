eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2026 09:42

Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: 5,45 εκ. ευρώ για τη διάβρωση της ακτογραμμής Πεταλιδίου

Γράφτηκε από την

Δημοπράτηση έργου 5,45 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην ακτογραμμή του Πεταλιδίου ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου , δρομολογώντας παρέμβαση για την προστασία της παράκτιας ζώνης στη Μεσσηνία.

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη θωράκιση της περιοχής, την προστασία περιουσιών και υποδομών, καθώς και τη διατήρηση της λειτουργικότητας μιας ζώνης με έντονη τουριστική δραστηριότητα.
Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή προχώρησε στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο αποκατάστασης υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας στη ΔΕ Αβίας του δήμου Δυτικής Μάνης, προϋπολογισμού 930.000 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της περιοχής.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε παρεμβάσεις που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, με έργα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών.

 

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις