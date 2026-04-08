Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: 5,45 εκ. ευρώ για τη διάβρωση της ακτογραμμής Πεταλιδίου

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη θωράκιση της περιοχής, την προστασία περιουσιών και υποδομών, καθώς και τη διατήρηση της λειτουργικότητας μιας ζώνης με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή προχώρησε στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο αποκατάστασης υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας στη ΔΕ Αβίας του δήμου Δυτικής Μάνης, προϋπολογισμού 930.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της περιοχής.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε παρεμβάσεις που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, με έργα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών.