Επίσκεψη Πτωχού σε κοινωνικές δομές

Επισκέψεις σε δομές κοινωνικής φροντίδας στην Καλαμάτα πραγματοποίησε τη Μεγάλη Πέμπτη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο των πασχαλινών δράσεων της Περιφέρειας.

Ο περιφερειάρχης, μαζί με αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους, βρέθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, όπου συνομίλησε με ωφελούμενους και προσωπικό και αντάλλαξε ευχές για την Ανάσταση.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την «Κιβωτό του Κόσμου» Καλαμάτας «Κωνσταντίνος Ι. Καρέλιας». Εκεί ενημερώθηκε για το έργο της δομής και είχε συνομιλία με τα παιδιά και τους υπεύθυνους. Κατά την επίσκεψη προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη σημασία ενίσχυσης των κοινωνικών δομών και σημείωσε ότι η Περιφέρεια στηρίζει δράσεις που αφορούν την προστασία και τη φροντίδα των πολιτών. Όπως δήλωσε, «οι ημέρες του Πάσχα μάς καλούν να είμαστε πιο κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στηρίζουμε έμπρακτα τις κοινωνικές δομές και συνεχίζουμε με συνέπεια ώστε κανείς να μη μένει μόνος».

Οι επισκέψεις εντάσσονται στο πρόγραμμα πασχαλινών δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα της Περιφέρειας, που στοχεύουν στην παρουσία δίπλα σε ευάλωτες ομάδες.