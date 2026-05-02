Λ. Κοβέσι: Η μάχη κατά της διαφθοράς

Τους τελευταίους μήνες η κοινωνίας μας παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβληματισμό την πολιτική μάχη που δίνεται εντός και εκτός Βουλής για τα στοιχεία, την άρση ασυλίας και τις παραπομπές βουλευτών, σχετικά με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για παρεμβάσεις τους, σχετικά με τη διάθεση ευρωπαϊκών πόρων.

Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με επικεφαλής την κ. Λ. Κοβέσι και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από 10 εισαγγελείς. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ιδρύθηκε το 2017, με συμμετοχή της Ελλάδος από την αρχή. Η λειτουργία της ως ανεξάρτητης αρχής ξεκίνησε το 2021 και στην Ελλάδα λειτουργεί με τις ρυθμίσεις του Ν.4786. Σκοπός της είναι ο έλεγχος στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Δηλαδή, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, επιδιώκεται η αποκάλυψη οικονομικών σκανδάλων, η ανάκτηση πόρων και η επιστροφή τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως και η ενίσχυση της διαφάνειας. Γίνεται βάσιμα κατανοητό πως για τον τόπο μας υπάρχει μεγάλο αντικείμενο και πολλή δουλειά.

Στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός από το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την καταλεηλάτησή τους από επιτήδειους, ασχολείται με την τραγωδία των Τεμπών και τις ευθύνες του ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ για την εξωφρενική καθυστέρηση έργων, που συνδέονται με την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο, όπως και με την τεράστια απώλεια εσόδων (περί τα 400 εκατ. ευρώ) στο τελωνείο Πειραιά από τα λεγόμενα «μαύρα» εμπορευματοκιβώτια. Λέγεται και γράφεται ότι για την Ελλάδα διερευνώνται 75 συνολικά υποθέσεις κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρημάτων, από εικονικές επενδύσεις μέχρι την κατασπατάληση των πόρων του ΕΣΠΑ από υπουργεία, αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρίες, οργανισμούς κλπ. Αυτός είναι και ο λόγος που η κ. Κοβέσι ζήτησε από την Ελληνική Κυβέρνηση την αύξηση των εισαγγελέων σε 13, όπως και τη συνέχιση της παρουσίας των ήδη υπηρετούντων. Υποθέτω πως το αίτημα θα γίνει άμεσα αποδεκτό.΄Ετσι, είναι το πρέπον.

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να επισημανθεί πως διαφορετικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα συμμετείχαν στην προσπάθεια για την ίδρυση (2017) και στη συνέχεια στην αποδοτική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη διάθεση προσωπικού και μέσων (2021). Αυτό αποδεικνύει πως το πολιτικό μας σύστημα, παρά τις εντάσεις και τις αλληλοκατηγορίες, έχει επίγνωση για τη διαχρονική και ανεξέλεγκτη παρουσία στον τόπο μας της αδιαφάνειας και της διαφθοράς.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που υπήρξε ο αρχιτέκτονας της ένταξης στην τότε Ε.Ο.Κ, πριν σχεδόν μισό αιώνα, είχε δηλώσει πως σας «ρίχνω στα βαθιά, για να μάθετε να κολυμπάτε». Με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσε πως για την Ελλάδα ήταν μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός θεσμών, δομών και κυρίως αλλαγή νοοτροπίας. Όμως, 50 χρόνια μετά την ένταξή μας, η διαφθορά, η αδιαφάνεια, η κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων, η απουσία συνολικού εκσυγχρονισμού, οι χρόνιες παθογένειες και η βαλκανική νοοτροπία εξακολουθούν να είναι η συνήθης κατάσταση.

Πολύ σωστά, λοιπόν, η κ. Κοβέσι μίλησε στο Forum των Δελφών για «εμπόριο επιρροής», για «ποινικά ελεγκτέες πράξεις» και για «πελατειακές σχέσεις», αναφερόμενη σε νοοτροπία και βουλευτές. Οι επισημάνσεις αυτές και οι σχετικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν υποβαθμίζουν τη Δημοκρατία ή την εθνική κυριαρχία, όπως, όλως επιπόλαια, διατείνονται κάποιοι. Αντίθετα, ενισχύουν και αναβαθμίζουν τους θεσμούς και το ρόλο των Βουλευτών κατά το Σύνταγμα.

Συνοψίζοντας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δυστυχώς άργησε να θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει, κινείται στην ορθή κατεύθυνση, συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, δημιουργεί περιβάλλον δικαιοσύνης και στηρίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Επομένως, η απόλυτη και ουσιαστική στήριξή της αποτελεί αναγκαιότητα και καθήκον.