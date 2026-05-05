Εργα βελτίωσης στο Κορυφάσιο – Χώρα

Τεχνική συνάντηση εργασίας και αυτοψία για το έργο βελτίωσης της 9ης Εθνικής Οδού στο τμήμα Κορυφάσιο – Χώρα πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου στα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ ΑΟΤΑ στην Καλαμάτα, με αντικείμενο την πρόοδο της σχετικής μελέτης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση του οδικού τμήματος μήκους περίπου 6 χιλιομέτρων, ενώ έγινε προκαταρκτική αξιολόγηση των βασικών γεωμετρικών κριτηρίων σχεδιασμού των παρεμβάσεων. Παράλληλα, συζητήθηκαν η οργάνωση των εργασιών πεδίου και ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους μελετών.

Ακολούθησε αυτοψία στην περιοχή, ώστε να διαμορφωθεί άμεση εικόνα των συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Γιάννης Αδρακτάς, εκπρόσωποι της μελετητικής ομάδας και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής, ενώ στην αυτοψία παρευρέθηκαν ο δήμαρχος και εκπρόσωποι του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Η μελέτη εντάσσεται στην κοινή προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ ΑΟΤΑ για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ενισχύοντας τη διασύνδεση με τουριστικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της περιοχής.