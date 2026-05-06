Αποζημιώσεις για παγετό ζητεί ο Μάκαρης

Το ζήτημα του πρόσφατου παγετού που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε αμπελώνες, δενδρώδεις καλλιέργειες (καρυδιές) και κηπευτικά σε τρεις νομούς της Περιφέρειας Αρκαδία, Κορινθία και Μεσσηνία, καταθέτει ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ο επικεφαλής της παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος” Μανώλης Μάκαρης.

Ενημερώνει ότι “κλιμάκιο της παράταξης επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές και διαπίστωσε το μέγεθος της ζημιάς και την αγωνία των παραγωγών. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ολική καταστροφή, με απώλεια εισοδήματος που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων”.

Ο κ. Μάκαρης σημειώνει ότι “η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει όχι μόνο άμεσες παρεμβάσεις, αλλά και θεσμικές αλλαγές:

1. Επιτάχυνση των διαδικασιών εκτίμησης και καταβολής αποζημιώσεων με προκαταβολές και 100% αποζημίωση. 2. Υιοθέτηση από την Περιφέρεια επιστημονικών μεθόδων προστασίας κατά του παγετού, που εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία στο εξωτερικό, όπως στους αμπελώνες της Γαλλίας (ανεμομείκτες, συστήματα τεχνητής βροχής, καύση βιομάζας/θερμικών μέσων, σύγχρονα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης). 3. Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτεται το 100% της καταστροφής, χωρίς περιορισμούς και αδικίες εις βάρος των παραγωγών”.

Συνεχίζοντας, κάνει λόγο για “σχεδιασμό ολοκληρωμένης περιφερειακής στρατηγικής πρόληψης και ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα” και καταλήγει: “Τα εξαιρετικά προϊόντα της πελοποννησιακής γης αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας και χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή φροντίδα, προστασία και στήριξη. Η κλιματική κρίση καθιστά φαινόμενα ακραίων καιρικών συνθηκών συχνότερα και εντονότερα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με παρωχημένα εργαλεία και αποσπασματικές λύσεις. Οι αγρότες της Πελοποννήσου αξίζουν ένα δίκαιο σύστημα αποζημιώσεων και μια σύγχρονη πολιτική προστασίας της παραγωγής τους”.