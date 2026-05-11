Συνάντηση Πτωχού με Λυκουρέντζο

Με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, αναμένεται να συναντηθεί ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, αύριο Τρίτη 12 στις 11 το πρωί, στο γραφείο του, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Περιφέρεια, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν ζητήματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή και τις πρόσφατες ζημιές που καταγράφηκαν σε περιοχές της Πελοποννήσου λόγω του παγετού, καθώς και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών.