«Πρώτα η Πελοπόννησος»: Αντίθετη με την τουριστική επένδυση στη Δυτική Παραλία (βίντεο)

Την αντίθεσή της στο σχεδιαζόμενο τουριστικό συγκρότημα στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας εκφράζει η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» του Μανώλη Μάκαρη, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή του Μπουρνιά αποτελεί την τελευταία μεγάλη αδόμητη παραλιακή ζώνη της πόλης και πρέπει να παραμείνει ελεύθερα προσβάσιμη στους πολίτες.

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη αναφέρει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της διαβούλευσης προβλέπεται η δημιουργία τουριστικού χωριού σε έκταση άνω των 205 στρεμμάτων, με ξενοδοχείο πέντε αστέρων 140 δωματίων και 248 πολυτελείς κατοικίες, συνολικής δόμησης σχεδόν 40.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα σημειώνει ότι ο επενδυτής έχει ζητήσει την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις των Στρατηγικών Επενδύσεων και την έγκριση ΕΣΧΑΣΕ.

Η παράταξη εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το αίτημα παραχώρησης χρήσης τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας για τις ανάγκες της επένδυσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά τη διατήρηση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και στον δημόσιο χώρο.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» τονίζει ότι δεν τάσσεται κατά των επενδύσεων, αλλά κατά της εκχώρησης δημόσιου χώρου και της υποβάθμισης του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία. Παράλληλα υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και όχι να οδηγεί στον αποκλεισμό των πολιτών από κοινόχρηστους χώρους.

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι Μανώλης Μάκαρης, Γιάννης Σιάτος, Παναγιώτης Μερμίγκης και Γεώργιος Φάραντος.