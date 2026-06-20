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Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026 15:58

Εργασίες βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου

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Εργασίες βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου

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Αυτοψία σε εργασίες βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου του ΓΟΕΒ Παμίσου πραγματοποίησε την Παρασκευή ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται δυτικά του ποταμού Παμίσου και περιλαμβάνουν καθαρισμό αρδευτικού καναλιού μεταφοράς νερού, καθώς και επισκευές σε σημεία όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, οι εργασίες ξεκίνησαν από τη γέφυρα της εθνικής οδού και προχωρούν προς νότο, με στόχο την απρόσκοπτη παροχή αρδευτικού νερού στις καλλιεργούμενες εκτάσεις του κάμπου της Μεσσήνης. Παράλληλα, εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας στην αγροτική οδό ανατολικά του Παμίσου, από τη γέφυρα της εθνικής οδού έως τις εκβολές στην περιοχή της Μακαρίας. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με προσωπικό και μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
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