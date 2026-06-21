4 εκ. ευρώ για ανάπλαση παραλιακού μετώπου Κιάτου

Στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού η πράξη «Βιοκλιματική Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου για τη Βελτίωση της Προσβασιμότητας, της Βιώσιμης Κινητικότητας και της Ελκυστικότητας της πόλης του Κιάτου», με συνολικό προϋπολογισμό 4.065.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Κιάτου σε έκταση 24.100 τετραγωνικών μέτρων, με στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπονται η δημιουργία νέων βιοκλιματικών κοινόχρηστων χώρων, η ανακατασκευή πεζοδρομίων, η κατασκευή ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, η ανάπλαση πλατειών, η ενίσχυση του αστικού πρασίνου και η τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει την εικόνα της πόλης και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια συνεχίζει, σε συνεργασία με τους δήμους, να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση παρεμβάσεων με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στην προτεραιότητα «Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας», στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ανθεκτικών πόλεων.