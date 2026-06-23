Ο Πτωχός στα εγκαίνια του νέου κέντρου πολιτισμού στο Κιάτο

Το νέο Κέντρο Πολιτισμού «Γιάννης Σπανός» στο Κιάτο εγκαινιάστηκε το Σάββατο, παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη ενός τόπου δεν εξαντλείται στα έργα υποδομής, αλλά προϋποθέτει επένδυση στον πολιτισμό, την ταυτότητα και την ποιότητα ζωής.

Στην ομιλία του, ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε τη λειτουργία του νέου πολιτιστικού χώρου ως μια σημαντική στιγμή για το Κιάτο, τη Σικυωνία και συνολικά την Κορινθία, επισημαίνοντας ότι «ο πολιτισμός είναι η ψυχή κάθε τόπου». Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή το νέο κέντρο να αποτελέσει χώρο δημιουργίας, έκφρασης και πολιτιστικής δραστηριότητας για τις επόμενες γενιές.

Ο Δημήτρης Πτωχός συνεχάρη τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο και όσους συνέβαλαν στη μετατροπή των ιστορικών αποθηκών του ΑΣΟ σε σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολική επιλογή να δοθεί στο κέντρο το όνομα του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Σπανού.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας στην περιοχή, υπενθύμισε την πρόσφατη έγκριση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας, καθώς και την ένταξη της βιοκλιματικής ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του Κιάτου, προϋπολογισμού άνω των 4 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε, η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στις υποδομές, τους δημόσιους χώρους και τον πολιτισμό.

Η τελετή ξεκίνησε με αγιασμό από τον μητροπολίτη Κορίνθου κ.κ. Παύλο, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός.

Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε συναυλία με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, η οποία ολοκλήρωσε την εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του νέου πολιτιστικού πυρήνα της πόλης.