Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αναπτυξιακό πακέτο 63,8 εκ. ευρώ για 8 έργα

Η ένταξη πραγματοποιήθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και αφορά το έργο «Κοινωνικοοικονομική Ανάπτυξη των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε υποδομές, εκπαίδευση, κοινωνική πολιτική και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται η δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού, ο περιφερειακός δρόμος Τρίπολης, η δημιουργία Γεωργικής Σχολής, η παράκαμψη Δημητσάνας, ο κόμβος της ΒΙΠΕ Μελιγαλά, το Κεντρικό Διοικητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και τα έργα ψηφιοποίησης των αρχείων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που επηρεάζονται από τη μεταλιγνιτική μετάβαση και ειδικότερα στη Μεγαλόπολη.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και συνδυάζει δανειακούς πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε ότι η ένταξη των έργων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Περιφέρεια και ιδιαίτερα για τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργα που σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν με στόχο τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών ευκαιριών, τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο με περισσότερες δυνατότητες για τους νέους, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και καλύτερη ποιότητα ζωής.