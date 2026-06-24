Περιφερειακό Συμβούλιο: Ομόφωνο ψήφισμα κατά της μονάδας βιοαερίου στο Μελιγαλά

Αν και όλες οι παρατάξεις, καθώς και η Περιφερειακή Αρχή, δήλωσαν αντίθετες στην εγκατάσταση της μονάδας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη βεβαίωση χωροθέτησης που εκδόθηκε από την Περιφέρεια τον Αύγουστο του 2024 και στο κατά πόσο είχε ενημερωθεί έγκαιρα ο Δήμος Οιχαλίας ώστε να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Αναστάσιος Αδαμόπουλος παραδέχθηκε ότι έκανε επικοινωνιακό και διαχειριστικό λάθος επειδή δεν κοινοποίησε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την έγκριση ψηφίσματος με το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην εγκατάσταση της μονάδας, δηλώνει την πλήρη στήριξή του στον Δήμο Οιχαλίας και δεσμεύεται να στηρίξει κάθε νόμιμη διοικητική, θεσμική και δικαστική ενέργεια για την αποτροπή της επένδυσης. Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα, καθώς η παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη δήλωσε λευκό, το οποίο καταγράφηκε ως αποχή από την ψηφοφορία.

Εισηγούμενος το θέμα, ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Αναστάσιος Αδαμόπουλος υποστήριξε ότι η περιφερειακή αρχή έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή απέναντι στη συγκεκριμένη επένδυση. Επικαλέστηκε την ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος, τη συμμετοχή στελεχών της Περιφέρειας στις κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας και τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί για την αποτροπή της εγκατάστασης της μονάδας.

Το επίκεντρο της αντιπαράθεσης αποτέλεσε η βεβαίωση χωροθέτησης που υπέγραψε το 2024. Ο αντιδήμαρχος Οιχαλίας Ηλίας Ντονάς υποστήριξε ότι ο δήμος δεν ενημερώθηκε για την έκδοση της συγκεκριμένης πράξης και ως αποτέλεσμα έχασε τη δυνατότητα να προσφύγει εμπρόθεσμα κατά της απόφασης. Μάλιστα ανέφερε ότι ακόμη και στελέχη της περιφερειακής αρχής δεν γνώριζαν την ύπαρξη της υπογραφής εκείνη την περίοδο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί ενημέρωσης της δημοτικής αρχής.

Απαντώντας, ο κ. Αδαμόπουλος προχώρησε σε μια σημαντική παραδοχή, αναγνωρίζοντας ότι το «διαχειριστικό και επικοινωνιακό λάθος» του ήταν πως δεν κοινοποίησε τη βεβαίωση χωροθέτησης στον Δήμο Οιχαλίας. Υποστήριξε ωστόσο ότι είχε ενημερώσει πολιτικά τη δημοτική αρχή για την έλευση της επένδυσης και είχε ζητήσει κοινή προετοιμασία ενόψει της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παράλληλα επέμεινε ότι η βεβαίωση χωροθέτησης ήταν υποχρεωτική υπηρεσιακή πράξη που δεν μπορούσε να μην υπογραφεί, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εντός της ΒΙΠΕ. Αποκάλυψε μάλιστα ότι το σχετικό έγγραφο παρέμεινε επί τέσσερις μήνες στο γραφείο του, καθώς αναζητούσε τρόπο να μην το υπογράψει, χωρίς όμως να υπάρχει νομική δυνατότητα απόρριψής του.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος επανέλαβε ότι η Περιφέρεια είναι «εντελώς αντίθετη» στην επένδυση και θα στηρίξει την ιεραρχική προσφυγή του Δήμου Οιχαλίας. Παράλληλα όμως διερωτήθηκε γιατί το ζήτημα της βεβαίωσης χωροθέτησης δεν τέθηκε όταν ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση, σημειώνοντας ότι στα έγγραφα της διαδικασίας περιλαμβάνονταν εξαρχής όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις και διοικητικές πράξεις. Υποστήριξε επίσης ότι η Περιφέρεια δεν ήταν ο μοναδικός φορέας που γνωμοδότησε στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας και χαρακτήρισε προσχηματική τη στοχοποίησή της.

Σφοδρή κριτική άσκησε η παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη. Ο πρώην περιφερειάρχης και οι σύμβουλοί του υποστήριξαν ότι όταν μια Περιφέρεια δηλώνει πολιτικά αντίθετη σε μια επένδυση δεν μπορεί ταυτόχρονα να υπογράφει διοικητικές πράξεις που συμβάλλουν στην πρόοδο της αδειοδότησης. Παράλληλα επέμειναν ότι η περιοχή της Οιχαλίας έχει ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά από υφιστάμενες δραστηριότητες και δεν μπορεί να δεχθεί επιπλέον περιβαλλοντικές πιέσεις. Σημείωσε ότι η μελέτη του επενδυτή ήταν εμφανώς πρόχειρη και κάλεσε τον περιφερειάρχη να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση στον φίλο του υπουργό Περιβάλλοντος για την ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων που ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Μάκαρης έθεσε ζήτημα έγκαιρης ενημέρωσης του Δήμου Οιχαλίας και των περιφερειακών συμβούλων. Όπως ανέφερε, η βεβαίωση χωροθέτησης εκδόθηκε στις 19 Αυγούστου 2024, ενώ οι υπηρεσίες της Περιφέρειας φέρονται να είχαν ενημερωθεί για την πρόθεση της επένδυσης ήδη από τον Ιανουάριο του 2024. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι αντιδράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας και 16 δημοτικών κοινοτήτων εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο του 2025, ενώ η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε αρνητικά το 2026 Αναφέρθηκε επίσης στους σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης από τη μεταφορά 168 τόνων αποβλήτων (τυρόγαλα, κατσίγαρος, κτηνοτροφικά απόβλητα) και στηλίτευσε το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ που αφαιρεί την άποψη από την αυτοδιοίκηση

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωση Νίκος Κουτουμάνος τόνισε ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη, η οποία δίνει γη και ύδωρ σε επενδυτές που κυνηγούν μόνο το κέρδος. Κάλεσε την περιφερειακή αρχή να είναι έτοιμη να συγκρουστεί ακόμα και με τον νόμο, αν θέλει πραγματικά να εμποδίσει το έργο, καθώς με την απλή προσήλωση στη νομιμότητα «στο τέλος το φουγάρο θα καπνίσει».

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Ανδρέας Τσουκαλάς εμφανώς φορτισμένος, απέκρουσε τις αιχμές περί προδοσίας της περιοχής, αναφέροντας ότι η δική του οικογένεια κατοικεί και δραστηριοποιείται στα γύρω χωριά. Προειδοποίησε ότι ο διχασμός μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης θα αποβεί μοιραίος και ζήτησε ενότητα για να μην εγκλωβιστεί η περιοχή σε μια επιζήμια επένδυση για τα επόμενα χρόνια.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε αναφέρει ότι η περιοχή αντιμετωπίζει ήδη σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από υφιστάμενες δραστηριότητες και υποδομές, εκφράζει την ξεκάθαρη και κατηγορηματική αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου και δεσμεύει την Περιφέρεια να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την αποτροπή της υλοποίησής της. Παράλληλα τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή και ότι καμία επένδυση δεν μπορεί να προχωρά χωρίς ουσιαστική κοινωνική αποδοχή και πλήρη διασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων.