Η γραφειοκρατία καθυστερεί το Νέα Κορώνη - Χωματερό  

Mήνες πίσω για γραφειοκρατικούς λόγους, γύρισε η διαδικασία επιλογής αναδόχου για το σημαντικό έργο βελτίωσης του πολύπαθου δρόμου Νέα Κορώνη – Χωματερό, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

Κι εκεί που στις αρχές Μαΐου η Περιφερειακή Επιτροπή είχε εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον εργολάβο Ευστάθιο Τζικάκη, με έκπτωση 32,45%, στην τελευταία της συνεδρίαση ανέδειξε τον κ. Τζικάκη προσωρινό ανάδοχο(!).

Αιτία η διακωλυτική πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, στα τέλη Μαΐου, με την οποία “διαπιστώθηκε ουσιώδης νομική πλημμέλειας που αφορά στην παράλειψη τήρησης της υποχρεωτικής διαδικασίας του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αποκαταστήσει τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακαλώντας την προσβαλλόμενη κατακυρωτική απόφαση και επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το σημείο που εμφιλοχώρησε η πλημμέλεια”.

Ετσι, λοιπόν, επειδή η προσφορά του κ. Τζικάκη κι ενός ακόμα ενδιαφερόμενου για το έργο εργολάβου ξεπερνούσαν τον μέσο όρο των 6 συνολικά προσφορών που εγκρίθηκαν για το έργο,ο οποίος ήταν 19,68%, κλήθηκαν (οι δύο πρώτοι) να δώσουν εξηγήσεις για την (ασυνήθιστα) χαμηλή προσφορά τους.

Οι εξηγήσεις δόθηκαν όπως προβλέπονται και η επιτροπή διαγωνισμού, αφού τις εξέτασε ενδελεχώς, τις έκρινε ικανοποιητικές και αποφάσισε την αποδοχή της αιτιολόγησης του κ. Τζικάκη.

Ετσι η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου πριν λίγες ημέρες τον ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο και συνεχίζει τις διαδικασίες μέχρι επιτέλους να εγκρίνει οριστικά την κατακύρωση της σύμβασης.

Το έργο βελτίωσης του δρόμου Νέα Κορώνη – Χωματερό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η προθεσμία υλοποίησής του είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι κυριότερες εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, περιλαμβάνουν: Τάφρους τριγωνικούς, συνολικού μήκους 2.778,11 μέτρων. Τοίχους αντιστήριξης, συνολικού μήκος 178,14 μέτρων. Κράσπεδα εγκιβωτισμού οδοστρωσίας κατά θέσεις και για συνολικό μήκος 2550,17 μέτρων. Τσιμεντοστρώσεις ερεισμάτων, εκατέρωθεν της οδού και όπου απαιτείται, κατά θέσεις και

για συνολική επιφάνεια 65,14 τ.μ. Τσιμεντοστρώσεις κάθετων οδών για την αποκατάσταση των προσβάσεων, όπου απαιτείται και για συνολική επιφάνεια 767,38 τ.μ. Κατασκευή σωληνωτών οχετών ή επεκτάσεις υφιστάμενων τεχνικών έργων, προς αποκατάσταση της ομαλής απορροής των όμβριων και τη διασφάλιση των ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας της υπό βελτίωση οδού, σε συνολικό μήκος 103 μέτρων. Εργασίες οδοστρωσίας, πάχους 0,10 με τρων σε συνολική επιφάνεια 15.315,83 τ.μ. Εργασίες ασφαλτικής προεπάλειψης και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας για συνολική επιφάνεια 15.316 τ.μ. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας της οδού τύπου N2W2, και για συνολικό μήκος 123,23 μέτρα. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πληροφοριακών πινακίδων. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε συνολική επιφάνεια 687 τ.μ.

Γ.Σ.