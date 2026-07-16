Οριστικός ανάδοχος για αντιδιαβρωτική προστασία Πεταλιδίου

Οριστικό ανάδοχο για το σημαντικό έργο αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 5,45 εκ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση οπό την Περιφέρεια, η εξέλιξη αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών, σηματοδοτώντας την υλοποίηση μιας παρέμβασης, που δίνει ουσιαστική απάντηση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής.

Η ακτογραμμή του Πεταλιδίου αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονα φαινόμενα διάβρωσης, τα οποία απειλούν το φυσικό περιβάλλον, τις παράκτιες υποδομές και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπονται παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην προστασία και αποκατάσταση της ακτής, στη διατήρηση του φυσικού τοπίου και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της παράκτιας ζώνης.

Το έργο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προστασία των παράκτιων περιοχών και την προσαρμογή στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και προστατεύουν το φυσικό κεφάλαιο