Με επιτυχία τα εγκαίνια του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Τρίπολη τα εγκαίνιατου Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 80 εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των Επιμελητηρίων, επιχειρήσεων και λοιπών θεσμικών φορέων της Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη λειτουργίας μιας νέας δομής στρατηγικής σημασίας, για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Γραφείο Καινοτομίας αποτελεί εμβληματικό έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με αποστολή να λειτουργήσει ως ο κεντρικός μηχανισμός υποστήριξης της καινοτομίας στην Περιφέρεια, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και δημόσιων οργανισμών.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέδειξε τη σημασία της καινοτομίας ως ενός ευρύτερου τρόπου σκέψης και συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία ή την πληροφορική. Η καινοτομία δεν είναι μόνο η τεχνολογία, το διαδίκτυο ή η πληροφορική. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης, ένας διαφορετικός τρόπος συνεργασίας και όλα εκείνα τα άυλα στοιχεία που δημιουργούν μεγαλύτερη αξία για την οικονομία και την κοινωνία», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι η δημιουργία ακόμη μιας δημόσιας δομής, αλλά η παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για την κοινωνία και την οικονομία. «Το Γραφείο Καινοτομίας δεν δημιουργείται απλώς για να υπάρχει μία ακόμη δομή. Δημιουργείται για να βοηθήσει περισσότερες ιδέες να γίνουν πράξη, περισσότερες συνεργασίες να γεννηθούν και περισσότερες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα έργα και οι υποδομές αποτελούν εργαλεία και όχι αυτοσκοπό.

Αναφερόμενος συνολικότερα στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και των Περιφερειών, επισήμανε ότι, παρά τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που έχουν διατεθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. «Χρειάζεται να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Να επενδύσουμε περισσότερο στη γνώση, στις συνεργασίες και στην εξωστρέφεια, ώστε οι επενδύσεις να μεταφράζονται σε πραγματική ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας», ανέφερε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους νέους ανθρώπους της Πελοποννήσου, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να επιλέξουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

«Αν θέλουμε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να μείνουν και να δημιουργήσουν εδώ, πρέπει να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Να τους βοηθήσουμε να συνεργάζονται, να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και να αξιοποιούν τη γνώση που παράγεται στην Πελοπόννησο», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καινοτομία δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση ενός μόνο φορέα, αλλά προϋποθέτει τη συνεργασία της Περιφέρειας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιμελητηρίων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός έδωσε το συνολικό στίγμα της πρωτοβουλίας: «Θα πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από κάθε έργο τον πραγματικό του σκοπό. Το Γραφείο Καινοτομίας δεν είναι το ζητούμενο. Είναι το εργαλείο. Ο πραγματικός στόχος είναι περισσότερες ιδέες να γίνουν επιχειρήσεις, περισσότερες επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και περισσότεροι νέοι άνθρωποι να επιλέξουν να δημιουργήσουν το μέλλον τους στην Πελοπόννησο».

Στη συνέχεια, ο Νάσος Σοφός, Ανώτερο Στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι, με τη λειτουργία του Γραφείου Καινοτομίας, η Πελοπόννησος πλέον ευθυγραμμίζεται με άλλες Περιφέρειες της χώρας, που διαθέτουν αντίστοιχες δομές υποστήριξης της καινοτομίας. Επισήμανε, ακόμη, ότι η αξιοποίηση διεθνών δικτύων και η εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του Γραφείου, μετά τη λήξη της υφιστάμενης χρηματοδότησης, αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του εγχειρήματος.

Η Καθ. Σοφία Ζυγά, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, περιέγραψε τον διευρυμένο ρόλο του σύγχρονου Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας ότι σκοπός του είναι η δημιουργία πραγματικού κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου, μέσα από την αξιοποίηση της γνώσης και της έρευνας. Παράλληλα, χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο «έναν ανοικτό θεσμό, έναν αξιόπιστο συνεργάτη, έναν καταλύτη συνεργασιών και έναν πολλαπλασιαστή ανάπτυξης», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Γραφείο Καινοτομίας θα αποτελέσει έναν θεσμό με διάρκεια, ουσιαστικό περιεχόμενο και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), Αθανάσιος Κατσής, χαρακτήρισε το Γραφείο Καινοτομίας μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού διασύνδεσης της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας διοίκησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας.

Εκ μέρους των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Παναγιώτης Λουζιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του Γραφείου Καινοτομίας, ως βασικού εργαλείου για την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα αποδειχθεί μέσα από τα αποτελέσματα, που θα παραχθούν για τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία, χαρακτηρίζοντας το Γραφείο ως τη γέφυρα που θα συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους θεσμικούς φορείς και θα συμβάλει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους οι Πρόεδροι των υπόλοιπων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γιάννης Τρουπής (Επιμελητήριο Αρκαδίας), Φώτης Δαμούλος (Επιμελητήριο Αργολίδας), Ιωάννης Παναρίτης (Επιμελητήριο Λακωνίας) και Ευάγγελος Ξυγκώρος (Επιμελητήριο Μεσσηνίας), επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση του επιμελητηριακού θεσμού, να στηρίξει ενεργά τη λειτουργία και τους στόχους του Γραφείου Καινοτομίας.

Στη συνέχεια, εκ μέρους των Αναδόχων του έργου, η Ελένη Μητσέα, Manager Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Break Even Consulting και Συντονίστρια του Γραφείου Καινοτομίας, καθώς και ο Ιωάννης Ψαρράς, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), παρουσίασαν τον ρόλο των φορέων μεταφοράς τεχνολογίας στηνυλοποίηση του έργου και τη σημασία της σύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Αναφέρθηκαν, ακόμα, στο ευρύ δίκτυο συνεργασιών που έχει ήδη αναπτυχθεί μέσα από το έργο, καθώς και στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί ήδη από το πρώτο διάστημα λειτουργίας του Γραφείου.

Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου από την Ελένη Μητσέα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν το όραμα, οι βασικοί άξονες λειτουργίας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, για την υποστήριξη επιχειρήσεων, ερευνητών, ακαδημαϊκών και δημόσιων φορέων. Την εκδήλωση συντόνισε η Τζίνα Τσάμη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας στην Break Even Consulting και Αναπληρώτρια Συντονίστρια του Γραφείου Καινοτομίας Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής, ερευνητικής, επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας για τη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γραφείο Καινοτομίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ppel-innovation.gr.