Φωτισμός στον εμβληματικό Βράχο Λεωνιδίου

Στην προμήθεια και εγκατάσταση αρχιτεκτονικού φωτισμού στον εμβληματικό Βράχο Λεωνιδίου προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 2026-2030.

Η παρέμβαση προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος αρχιτεκτονικού φωτισμού με στόχο την ανάδειξη του φυσικού τοπόσημου του Λεωνιδίου, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, την ενίσχυση της τουριστικής και πολιτιστικής της ταυτότητας, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Βράχος Λεωνιδίου αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα φυσικά τοπόσημα της Περιφέρειας και στόχος είναι να αναδειχθεί «με τρόπο σύγχρονο, διακριτικό και απόλυτα συμβατό με το φυσικό του περιβάλλον», ενισχύοντας την εικόνα του Λεωνιδίου ως προορισμού που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντική εμπειρία.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, τοπίων και περιοχών ιδιαίτερης φυσικής και πολιτιστικής αξίας, μέσω σύγχρονων και περιβαλλοντικά φιλικών παρεμβάσεων.

Η πρόσκληση απευθύνεται στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. ΟΤΑ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση για την υλοποίηση του έργου.