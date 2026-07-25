Kαλλιτεχνικός φωτισμός του Βράχου της Μονεμβασιάς

Ο νέος καλλιτεχνικός φωτισμός του Βράχου της Μονεμβασιάς εγκαινιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο απελευθέρωσης της καστροπολιτείας από την οθωμανική κυριαρχία.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και φέρει την υπογραφή της σχεδιάστριας φωτισμού Ελευθερίας Ντεκώ. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο σχεδιασμός έγινε ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Βράχου, χωρίς να διαταράσσεται το φυσικό τοπίο.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός συνέδεσε την επέτειο της απελευθέρωσης με την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι «τα μνημεία διαφυλάσσουν την ιστορία και η δική μας ευθύνη είναι να τους δίνουμε μέλλον».

Αναφέρθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας στην περιοχή, μεταξύ των οποίων το έργο στερέωσης των βραχωδών πρανών για την προστασία της καστροπολιτείας και η δημιουργία της Μαρίνας Μονεμβασιάς.

Ο κ. Πτωχός υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη σύνδεση της προστασίας των μνημείων με την ανάπτυξη των περιοχών. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την αποκατάσταση της Καστροπολιτείας και των Παλατιών του Μυστρά, τα αρχαιολογικά μουσεία Άργους και Σπάρτης, την πρόσκληση για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και τις παρεμβάσεις στην Αρχαία Μεσσήνη.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, επικαλέστηκε τον Γιάννη Ρίτσο, λέγοντας: «Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι η ομίχλη. Εμείς που λες όλα τα φτιάχνουμε στο φως».

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός, ο δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης και ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης.