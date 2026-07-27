Μεσσηνία: Αύξηση χρηματοδότησης για έργα στο Διοικητήριο

Αύξηση του ποσού χρηματοδότησης κατά 3.678.105,43 ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος με δεύτερη απόφαση τροποποίησης, για το έργο της Περιφέρειας, με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση περιοχών Περιφέρειας Πελοποννήσου”, στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Ο αρχικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ήταν 16.977.834,51 ευρώ, ο εγκεκριμένος με την πρώτη τροποποίησης 19.677.834,51 ευρώ και με το νέο ποσό χρηματοδότησης διαμορφώνεται στα 23.355.939,94 ευρώ.

Με την αύξηση η χρηματοδότηση για το σημαντικό έργο των παρεμβάσεων αναβάθμισης του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, φθάνει τα 15.009.971,17 ευρώ και για το έργο της ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών ξεπερνάει τα 2,4 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά, μετά τη δεύτερη τροποποίηση, το έργο διαμορφώνεται ως εξής:

- Υποέργο 1 “Ωρίμανση του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Νεμέας»”, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη

137.827,86 ευρώ.

- Υποέργο 2 “Ωρίμανση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές», επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 321.352,09 ευρώ.

- Υποέργο 3 “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων αναβάθμισης Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας”, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 15.009.971,17 ευρώ.

- Υποέργο 4 “Ανάπλαση Οδών Λυγουριού”, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.784.370,87 ευρώ.

- Υποέργο 5 “Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών (πλατεία Καποδιστρίου)”, επιλέξιμη δημόσια

δαπάνη 2.402.417,95 ευρώ.

- Υποέργο 6 “Ανάπλαση κέντρου Νεμέας” επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.700.000 ευρώ.