Σε εκκρεμότητα η παρέμβαση στον δρόμο προς Καλλιθέα

Σε εκκρεμότητα παραμένει από τον Δήμο Καλαμάτας η παρέμβαση στον δρόμο προς την Καλλιθέα, στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Στο σημείο της παρέμβασης έχει γίνει άρση της επικινδυνότητας, έχει “φαγωθεί” το επικίνδυνο χωμάτινο πρανές, έχει διαπλατυνθεί ο στενός δρόμος στο μεγαλύτερο τμήμα του και σε αυτό κοντά στο σχολείο έχει πέσει χαλίκι, 3Α. Απομένει να ολοκληρωθεί η διαπλάτυνση και στο υπόλοιπο τμήμα, να πέσει 3Α και να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος σε όλο το μήκος της παρέμβασης, καθώς και να φτιαχθεί προστατευτικός τοίχος αντιστήριξης.

Οπως είναι τώρα, ο δρόμος μέχρι την περασμένη Δευτέρα, όταν περνούσαν τα αυτοκίνητα σηκωνόταν σκόνη και τις δύο προηγούμενες μέρες με τη βροχή, προκαλεί προβλήματα η λάσπη.

Η παρέμβαση στον δρόμο προς την Καλλιθέα είναι μέρος μιας εργολαβίας του Δήμου Καλαμάτας, που για γραφειοκρατικούς και λόγους νομιμότητας και πληρωμών, επανεκκινήθηκε με νέα δημοπρασία.

Περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις, όπως είναι: Η άρση επικινδυνότητας στη Μικρή Μαντίνεια, στον παραλιακό δρόμο προς την παραλιακή Αβία και τις Κιτριές, όπου έγινε άρση επικινδυνότητας με το κατέβασμα του επικίνδυνου πρανούς και διαπλάτυνση και απομένει ο τοίχος αντιστήριξης. Η επισκευή στη γέφυρα προς τα Λέικα στο ρέμα Ελαφογκρέμι, που έχει υποστεί ζημιά εδώ και καιρό και έχει τοποθετηθεί προστατευτικό πλαστικό πλέγμα και σε γεφύρι μετά το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στον δρόμο προς Αγριλο.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος μας είχε ενημερώσει πρόσφατα ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι εργασίες στον δρόμο προς την Καλλιθέα και θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις στο Ελαφογκρέμι και στα Αρφαρά.

Γ.Σ.