Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Σε δίκη παραπέμπει τους 5 προφυλακισμένους η Εισαγγελέας

Σε δίκη παραπέμπει τους πέντε προσωρινά κρατούμενους η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Στην πρόταση της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών σε 86 σελίδες, ζητεί τη συνέχιση της προσωρινής κράτησής τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ακόμη προτείνει να ασκηθεί κατηγορία και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στη δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία.

Πρόκειται για μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Μεσσηνία πριν από ένα χρόνο, όταν το βράδυ της Κυριακής 5ης Οκτωβρίου δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ “Αμμος” και ο 60χρονος επιστάτης και φίλος του. Αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος είναι ο ένας από τους πέντε προφυλακισμένους, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Από εδώ και πέρα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας θα μελετήσει την εισαγγελική πρόταση και την δικογραφία και θα αποφανθεί με βούλευμα εάν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν τελικά σε δίκη και για ποιες πράξεις.

Να σημειωθεί πως η εισαγγελική πρόταση δεν συνιστά απόφαση περί ενοχής των κατηγορουμένων, κάτι που θα κριθεί από το δικαστήριο.

Δικαστικοί κύκλοι εκτιμούν πως η υπόθεση αναμένεται να φτάσεις στις δικαστικές αίθουσες μέσα σε λίγους μήνες, στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 και το πιθανότερο είναι να διεξαχθεί στα δικαστήρια Σπάρτης.

Η πολύμηνη ανάκριση εξέτασε τη διπλή δολοφονία, αναζητώντας τον ρόλο κάθε κατηγορουμένου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις διαφορετικές εκδοχές των δύο 22χρονων και στις αντιφάσεις τους σχετικά με το ποιος βρέθηκε μέσα στο κάμπινγκ και ποιος πυροβόλησε τα δύο θύματα.

Στον έναν 22χρονο αποδίδονται οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο έτερος 22χρονος που είναι κι αυτός προσωρινά κρατούμενος παραπέμπεται για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου και επίσης για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με την εισαγγελέα να προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στις δύο ανθρωποκτονίες, καθώς και για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου.

Ο φίλος του επιχειρηματίας από την Αθήνα αντιμετωπίζει εξίσου σοβαρές κατηγορίες, μιας και του αποδίδεται ο ρόλος του ηθικού αυτουργού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ “Αμμος”.

Ο πέμπτος προφυλακισμένος προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες.

Ακόμη στη δικογραφία περιλαμβάνονται μία ακόμη γυναίκα και ένας άνδρας, οι οποίοι δεν έχουν προφυλακιστεί, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και προτείνεται να παραπεμφθούν κι αυτοί στο ακροατήριο.

Κ.Ηλ.