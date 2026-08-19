Σημαντική δικαίωση η ακύρωση της εγκατάστασης βιοαερίου στον Μελιγαλά – Κανένα περιθώριο εφησυχασμού

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του Δήμου Οιχαλίας και ακυρώθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη σχεδιαζόμενη μονάδα βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά.

Η υπουργική απόφαση διαπιστώνει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση στερούνταν της απαιτούμενης ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, καθώς και της αναγκαίας επιστημονικής και τεχνικής τεκμηρίωσης για την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Αποδεικνύεται, επομένως, ότι οι σοβαρές ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί δεν ήταν ούτε υπερβολικές ούτε προσχηματικές.

Η απόφαση αυτή δικαιώνει πρωτίστως την τοπική κοινωνία, τον Δήμο Οιχαλίας, τις Δημοτικές Κοινότητες, την Επιτροπή Αγώνα και όλους όσοι αγωνίστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» κράτησε από την αρχή ξεκάθαρη και συνεπή στάση. Καταψήφισε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μόλις έγινε γνωστή η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, επισκεφθήκαμε το ακριβές σημείο στο οποίο είχε χωροθετηθεί η μονάδα και εκφράσαμε δημόσια την κατηγορηματική αντίθεσή μας.

Συμμετείχαμε ενεργά στην ειδική συνεδρίαση που διοργάνωσε ο Δήμος Οιχαλίας και στηρίξαμε τις θεσμικές και νομικές ενέργειές του. Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και συμμετείχαμε στην κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Εκεί, ως γιατρός και καρδιολόγος, μετέφερα τις σοβαρές ανησυχίες μου για τις πιθανές επιπτώσεις της σωρευτικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην υγεία των κατοίκων.

Η παρέμβασή μας δεν περιορίστηκε στη συγκεκριμένη μονάδα. Φέραμε στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου το συνολικό πρόβλημα της Βόρειας Μεσσηνίας, η οποία επιβαρύνεται ήδη από τη λειτουργία πυρηνελαιουργείων και από τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη.

Η ακύρωση της ΑΕΠΟ αποτελεί σημαντική νίκη, δεν επιτρέπει όμως κανέναν εφησυχασμό. Παραμένουμε σε διαρκή επαγρύπνηση και θα παρακολουθούμε στενά κάθε νέα διοικητική, χωροταξική ή αδειοδοτική διαδικασία, ώστε η ίδια απειλή να μην επανεμφανιστεί με άλλη ονομασία ή σε διαφορετική θέση. Δεν θα επιτρέψουμε απλώς τη μεταφορά του προβλήματος σε άλλο χωριό ή σε άλλη περιοχή της Μεσσηνίας.

Παράλληλα, δεν πρόκειται να αφήσουμε χωρίς συνέχεια το ζήτημα της ήδη υφιστάμενης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η επιβάρυνση στη Βόρεια Μεσσηνία είναι υπαρκτή και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να αποσιωπάται, να υποβαθμίζεται ή να αντιμετωπίζεται ως μια κανονικότητα με την οποία οι κάτοικοι οφείλουν να συμβιβαστούν.

Θα επιμείνουμε στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης των σωρευτικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων, στην εγκατάσταση μόνιμων σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη διαρκή δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και στη διενέργεια συστηματικών περιβαλλοντικών ελέγχων.

Η Βόρεια Μεσσηνία δεν είναι περιοχή δεύτερης κατηγορίας. Οι κάτοικοί της έχουν δικαίωμα σε καθαρό περιβάλλον, ασφαλείς συνθήκες ζωής και πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα τους, με συνέπεια, τεκμηρίωση και διαρκή επαγρύπνηση.