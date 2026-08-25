Πρόγραμμα ενίσχυσης παιδιών Ρομά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νέα πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 900.000 ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027», για δράσεις κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης της συμμετοχής παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή.

Η πρόσκληση αφορά τη δράση «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις» και απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή στα νομικά πρόσωπά τους. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και η διάρκεια των παρεμβάσεων μπορεί να φτάσει έως τους 36 μήνες.

Ωφελούμενοι είναι νήπια, παιδιά σχολικής ηλικίας και γονείς Ρομά που ζουν σε οικισμούς και καταυλισμούς στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η δημιουργία δεσμών και η διευκόλυνση της ένταξης και προσαρμογής τους στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι παρεμβάσεις διαρθρώνονται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, συμμετοχή παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις, καθώς και πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στη διάρκεια του έτους.

Ο δεύτερος αφορά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για νήπια ηλικίας 2 έως 4 ετών, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές μητέρες.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής, εργαστήρια, προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και ρουχισμού, εκδηλώσεις, καθώς και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας.

Η πρόσκληση ενεργοποιείται με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και εντάσσεται στις δράσεις του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027» για την άρση των διακρίσεων, την προώθηση ίσων ευκαιριών και την κοινωνική ένταξη των παιδιών και των οικογενειών τους.