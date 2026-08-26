Παρεμβάσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου στο οδικό δίκτυο: Ο Πτωχός στην Αργολίδα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισκέφθηκε σημεία του οδικού δικτύου της Αργολίδας, όπου οι παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο.

Στην Αργολίδα έχουν πραγματοποιηθεί αποκαταστάσεις οδοστρώματος έκτασης 162.500 τετραγωνικών μέτρων και νέες διαγραμμίσεις 27.400 τετραγωνικών μέτρων. Οι επεμβάσεις στα συστήματα αναχαίτισης καλύπτουν 52 χιλιόμετρα, ενώ τοποθετήθηκαν 2.560 νέες πινακίδες και 3.500 πλαστικοί οριοδείκτες.

«Το έργο των 45 εκατ. ευρώ είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση οδικής ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Περιφέρειά μας και σήμερα το αποτέλεσμα είναι πλέον ορατό στον δρόμο», δήλωσε ο κ. Πτωχός. Αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες και πρόσθεσε ότι στόχος είναι ένα ασφαλέστερο, σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης, οι αντιπεριφερειάρχες Ανδρέας Τσουκαλάς, Γιάννης Μαντζούνης και Αναστάσιος Γανώσης, καθώς και ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Δημήτρης Σχοινοχωρίτης.