Σχέδιο για ενιαίο φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο

Στη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο Μεσσηνίας προσβλέπει η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου.

Αυτό δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε επερώτηση της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση.

Ο κ. Αδαμόπουλος παραδέχθηκε ότι η υφιστάμενη κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, σημειώνοντας ότι η σχετική προκαταρκτική έρευνα έχει παραδοθεί στο Δασαρχείο. Σχετικά με το αίτημα για διάνοιξη αγροτικού δρόμου διαφυγής προς τον Άγιο Νικόλαο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανέφερε ότι το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια παραμένει έτοιμη να συνδράμει εφόσον της ζητηθεί.

Από την πλευρά της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Κουτουμάνος αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου και της κοινότητας Χαραυγής, καταγγέλλοντας εικόνα εγκατάλειψης στον χώρο. Έθεσε με έμφαση το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, τονίζοντας τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, και ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα έργα ασφαλούς πρόσβασης και διαφυγής χωρίς γραφειοκρατικές μεταθέσεις ευθυνών.