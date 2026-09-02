Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση 3 εκ. ευρώ για υποδομές ύδρευσης

Η πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης» απευθύνεται σε δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και σε φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους δυνητικούς δικαιούχους. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ορίζεται στις 250.000 ευρώ. Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων υδροδότησης και των σχετικών υποδομών, με στόχο την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού και τον περιορισμό των απωλειών.

Παράλληλα προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών με τη χρήση αποδοτικότερου εξοπλισμού και τεχνολογιών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην επεξεργασία του νερού και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για τα έργα αναβάθμισης τίθεται ως προϋπόθεση η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε ποσοστό άνω του 20% ή και η μείωση των διαρροών άνω του 20%, ενώ αντίστοιχα κριτήρια προβλέπονται για τις νέες υποδομές.

Στόχος της δράσης είναι η κατασκευή ή αναβάθμιση δεκάδων χιλιομέτρων σωληνώσεων στα δημόσια δίκτυα ύδρευσης, ενώ υπολογίζεται ότι 15.000 πολίτες θα συνδεθούν σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, η πρόσκληση εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τον περιορισμό των απωλειών και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στην Πελοπόννησο.