Ερώτηση Μάκαρη για το Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα

Συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία της μελέτης και την επαναδημοπράτηση του δρόμου Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα ζητά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης.

Όπως επισημαίνει, το έργο δημοπρατήθηκε το 2017 και το 2022 παρουσιαζόταν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως έργο «σε φάση υλοποίησης», με προϋπολογισμό περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Η εργολαβία τελικά διαλύθηκε το 2024, χωρίς να ολοκληρωθεί ο δρόμος.

Τον Αύγουστο του 2025 η παράταξη είχε ζητήσει την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την επαναδημοπράτηση του έργου. Τον Μάρτιο του 2026 ανακοινώθηκε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των κτηματολογικών και δασικών στοιχείων και ότι θα ακολουθούσαν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις της μελέτης, με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Με αφορμή την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ο Μανώλης Μάκαρης ζητά να διευκρινιστεί αν η μελέτη ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε και εγκρίθηκε, ποιος είναι ο νέος προϋπολογισμός, αν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και πότε προβλέπεται η επαναδημοπράτηση του έργου.

«Εννέα χρόνια μετά τη δημοπράτηση του έργου, οι κάτοικοι της Μάνης δεν μπορούν να ακούν συνεχώς νέες ημερομηνίες και νέες υποσχέσεις», αναφέρει, ζητώντας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του δρόμου.