Ο Μάκαρης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Την άμεση ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την επιστημονική επαναξιολόγηση της εφαρμογής εμβολιασμού ζητά η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», με αφορμή το νέο κρούσμα στο Κεφαλάρι Άργους.

Όπως επισημαίνει η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη, το κρούσμα στην Αργολίδα οδήγησε στη θανάτωση και των 49 ζώων της εκτροφής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, μέχρι τις 21 Αυγούστου είχαν καταγραφεί πανελλαδικά 2.255 εστίες και 493.194 θανατώσεις αιγοπροβάτων, ενώ στην Πελοπόννησο είχαν καταγραφεί 14 εστίες και 1.525 θανατωθέντα ζώα.

Η «Πρώτα η Πελοπόννησος» αναφέρει επίσης καταγγελία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Άργους, σύμφωνα με την οποία στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία υπηρετούν μόλις τρεις κτηνίατροι, ενώ έχουν ακυρωθεί προγραμματισμένοι έλεγχοι.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη θέση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η EFSA χαρακτηρίζει τον εμβολιασμό κρίσιμο εργαλείο για τον έλεγχο της επιζωοτίας και καταγράφει προστασία 80%-100% από ορισμένα εμβόλια. Για την Ελλάδα, όπως αναφέρεται, εκτιμά ότι ενδέχεται να απαιτηθεί στοχευμένος ή ακόμη και πανελλαδικός εμβολιασμός, σε συνδυασμό με έγκαιρη διάγνωση, μέτρα βιοασφάλειας και αυστηρό έλεγχο των μετακινήσεων.

Η παράταξη καλεί την περιφερειακή αρχή να επανεξετάσει τη θέση της κατά του εμβολιασμού και ζητά άμεση στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εντατικούς ελέγχους στις εκτροφές, δωρεάν μέσα βιοασφάλειας και κάλυψη του κόστους ζωοτροφών, άμεσες αποζημιώσεις και πρόγραμμα ανασύστασης των κοπαδιών. Ζητά επίσης εβδομαδιαία δημοσιοποίηση των στοιχείων για εστίες, ελέγχους και θανατώσεις και επιστημονική επαναξιολόγηση του εμβολιασμού σύμφωνα με τις οδηγίες της EFSA.

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Μανώλης Μάκαρης, ο Παναγιώτης Μερμίγκης και ο Γιάννης Σιάτος.