Πτωχός στη ΔΕΘ: "Η Πελοπόννησος σε κοινή θέα και ανοιχτή στον κόσμο"

Με κεντρικό μήνυμα «Ανοιχτή Πελοπόννησος – Μια Περιφέρεια που λειτουργεί με διαφάνεια, οικοδομεί εμπιστοσύνη και δημιουργεί αξία», η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δύο χαρακτηριστικές πτυχές της στρατηγικής της για την επόμενη ημέρα.

Από τη μία, μια Περιφέρεια «σε κοινή θέα», που αξιοποιεί τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τι σχεδιάζεται, τι υλοποιείται και πού. Από την άλλη, μια Πελοπόννησο που ανοίγει τα μονοπάτια της στον κόσμο, μετατρέποντας το Peloponnese Trails σε εργαλείο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, εξωστρέφειας και ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών.

Τις δύο αυτές κατευθύνσεις παρουσίασαν, στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη ΔΕΘ, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με θέμα «Η Περιφέρεια σε κοινή θέα», και ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, με θέμα «Από τα μονοπάτια στον προορισμό».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Πελοποννήσου και στη δουλειά που πραγματοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Δημήτρη Πτωχό, επισημαίνοντας τη συστηματική προσπάθεια, την προσήλωση και το έργο της Περιφερειακής Αρχής για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης, Περιφέρειας, Δήμων και τοπικών φορέων, σημειώνοντας ότι μέσα από συνέργειες και κοινό σχεδιασμό μπορούν να δημιουργούνται ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες.

Δημήτρης Πτωχός: «Η πληροφορία για όσα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ανήκει στους πολίτες»

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το e-ΕΡΓΑ, μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται για το έργο της Περιφέρειας και την πορεία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που συγκεντρώνει και οργανώνει την πληροφορία, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να γνωρίζει τι σχεδιάζεται, τι υλοποιείται και πού, αποκτώντας μια σαφέστερη και πιο άμεση εικόνα για τις παρεμβάσεις που αφορούν τον τόπο του.

Παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί σήμερα η δημόσια διοίκηση, με περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη λογοδοσία και ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία.

Όπως ανέφερε, «η διαφάνεια για εμάς είναι καθημερινή υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί εύκολα και καθαρά να γνωρίζει τι σχεδιάζουμε, τι υλοποιούμε, πού παρεμβαίνουμε και πώς εξελίσσεται το έργο μας».

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ακόμα ότι το e-ΕΡΓΑ ξεφεύγει από τη λογική μιας απλής ψηφιακής εφαρμογής και αποτελεί εργαλείο ουσιαστικής ενημέρωσης, εμπιστοσύνης και δημόσιου ελέγχου, φέρνοντας τη λειτουργία της Περιφέρειας πιο κοντά στον πολίτη.

«Δεν θέλουμε η πληροφορία να μένει μέσα στα γραφεία, σε φακέλους και υπηρεσιακά έγγραφα. Θέλουμε να είναι διαθέσιμη, κατανοητή και προσβάσιμη. Γιατί τα έργα της Περιφέρειας αφορούν πρώτα απ’ όλα τους ανθρώπους της και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό μέρος της προσπάθειας για μια Περιφέρεια που λειτουργεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, αλλά και για την οικοδόμηση μιας διαφορετικής σχέσης μεταξύ διοίκησης και κοινωνίας.

«Χτίζουμε μια Περιφέρεια που δεν φοβάται να δείξει τη δουλειά της. Αντίθετα, επιλέγει να την κάνει ορατή, να αξιολογείται και να λογοδοτεί, γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με διαφάνεια και αποδείξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πτωχός.

Peloponnese Trails: Από τα μονοπάτια στον προορισμό

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στο Peloponnese Trails, το φιλόδοξο σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επιχειρεί να μετατρέψει το εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών σε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας παρουσίασε τη φιλοσοφία του εγχειρήματος, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών, αλλά συνδέει το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τα χωριά, την τοπική παραγωγή και τις αυθεντικές εμπειρίες σε μια ενιαία ταυτότητα προορισμού.

Το Peloponnese Trails αναπτύσσεται ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο διαδρομών άνω των 2.000 χιλιομέτρων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η Πελοπόννησος να ενισχύσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές του πεζοπορικού, φυσιολατρικού και βιωματικού τουρισμού.

Όπως σημείωσε ο Θάνος Μιχελόγγονας, «δημιουργούμε λόγους για να ταξιδέψει κάποιος βαθύτερα στην Πελοπόννησο, να μείνει περισσότερο, να γνωρίσει τους ανθρώπους της και να ανακαλύψει τόπους που μέχρι σήμερα βρίσκονταν έξω από τις κλασικές τουριστικές διαδρομές».

Η παρουσίαση των δύο πρωτοβουλιών στη ΔΕΘ ανέδειξε δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πλευρές της στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Από τη μία, μια διοίκηση περισσότερο ανοιχτή, ψηφιακή και υπόλογη στους πολίτες και, από την άλλη, ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που επενδύει στην αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και τη διεθνή εξωστρέφεια.

Κοινός παρονομαστής είναι η προσπάθεια η Πελοπόννησος να αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τα ιδιαίτερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, μετατρέποντάς τα σε απτό όφελος για τους πολίτες, τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία της.

Ισχυρή παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη ΔΕΘ

Ξεχωριστή θέση στη φετινή παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη ΔΕΘ είχε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερό της, όπου τον υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό, με τη συμμετοχή πλήθους επισκεπτών και ισχυρή θεσμική παρουσία.

Η παρουσία της Περιφέρειας απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, τόσο για το περιεχόμενο και τη σύγχρονη προσέγγιση των παρουσιάσεων όσο και για το ξεκάθαρο μήνυμα της «Ανοιχτής Πελοποννήσου»: μιας Περιφέρειας που επενδύει στη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, αξιοποιεί την τεχνολογία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, οι βουλευτές Περικλής Μαντάς και Νεοκλής Κρητικός, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Παρόντες ήταν επίσης αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί Σύμβουλοι, πρόεδροι Επιμελητηρίων, διοικητές Νοσοκομείων, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, θεσμικών και παραγωγικών φορέων, συλλόγων, του επιχειρηματικού και του τουριστικού κόσμου, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η μεγάλη ανταπόκριση στην εκδήλωση αποτύπωσε στην πράξη και το κεντρικό της μήνυμα: μια Πελοπόννησος ανοιχτή στους πολίτες της και, ταυτόχρονα, ανοιχτή στον κόσμο.