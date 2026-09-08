Η «Ανοιχτή Πελοπόννησος» που παρουσίασε ο Δημήτρης Πτωχός στη ΔΕΘ - Από τη διαφάνεια στην εξωστρέφεια

Με δύο πρωτοβουλίες που κινούνται σε διαφορετικά πεδία, αλλά συναντώνται σε μια κοινή στρατηγική, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έδωσε στη φετινή ΔΕΘ το στίγμα της για την επόμενη ημέρα. Περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη.

Το e-ΕΡΓΑ αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική έκφραση της πρώτης κατεύθυνσης. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που συγκεντρώνει την εικόνα των έργων και των παρεμβάσεων της Περιφέρειας, επιτρέποντας στον πολίτη να γνωρίζει τι σχεδιάζεται και τι υλοποιείται στον τόπο του και πώς εξελίσσεται.

Η σημασία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ενημέρωση. Για την ίδια τη διοίκηση δημιουργεί έναν μηχανισμό συστηματικής παρακολούθησης της πορείας των έργων, ώστε προβλήματα και καθυστερήσεις να εντοπίζονται έγκαιρα και η πρόοδος να αξιολογείται με πραγματικά δεδομένα. Με άλλα λόγια, η διαφάνεια συνδέεται πλέον άμεσα με τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα.

Αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός: η πληροφορία για όσα σχεδιάζει και υλοποιεί η Περιφέρεια δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε υπηρεσιακούς φακέλους, αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμη και κατανοητή στους πολίτες.

Η δεύτερη κατεύθυνση κοιτάζει περισσότερο προς τον κόσμο. Το Peloponnese Trails, που παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, αναπτύσσεται γύρω από ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών άνω των 2.000 χιλιομέτρων, όμως η φιλοδοξία του ξεπερνά κατά πολύ τη δημιουργία ενός ακόμη δικτύου μονοπατιών.

Στόχος είναι να συνδεθούν οι διαδρομές με τα χωριά, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή και τις μικρές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Ένα προϊόν που μπορεί να οδηγήσει την τουριστική δραστηριότητα και σε λιγότερο προβεβλημένες περιοχές, να επιμηκύνει την περίοδο επισκεψιμότητας και να ενισχύσει την ταυτότητα της Πελοποννήσου ως προορισμού τεσσάρων εποχών.

Κάπως έτσι αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και το μήνυμα «Ανοιχτή Πελοπόννησος» που επέλεξε η Περιφέρεια για τη ΔΕΘ. Από τη μία, μια διοίκηση που ανοίγει τα δεδομένα και τη δουλειά της στους πολίτες. Από την άλλη, ένας τόπος που αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για να ανοίξει ακόμη περισσότερο προς τις διεθνείς αγορές και τους επισκέπτες.

Δύο διαφορετικοί δρόμοι, λοιπόν, που καταλήγουν στον ίδιο στόχο. Μια Πελοπόννησο περισσότερο διαφανή στο εσωτερικό και περισσότερο εξωστρεφή προς τα έξω.