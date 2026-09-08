Παρεμβάσεις ύδρευσης σε Αργος και Ναύπλιο

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι Άργους – Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος και Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός, καθώς και στελέχη των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης των δύο δήμων.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, πρόκειται για το πρώτο βήμα πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην καταγραφή των αναγκών, στην ιεράρχηση των παρεμβάσεων και στη διαμόρφωση συνολικού σχεδιασμού για τις υποδομές ύδρευσης των δύο δήμων.

Συζητήθηκαν η κατάσταση και η λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων, οι ανάγκες εκσυγχρονισμού, ο περιορισμός των απωλειών νερού και η αποτελεσματικότερη διαχείρισή του. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία και ωρίμανση συγκεκριμένων έργων.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισήμανε ότι στόχος είναι να καθοριστούν συγκεκριμένες προτεραιότητες και να προετοιμαστούν παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση και να περάσουν στη συνέχεια στο στάδιο της υλοποίησης.

Η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, δήμων και ΔΕΥΑ για την εξειδίκευση του σχεδιασμού θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.