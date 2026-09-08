1 εκ. ευρώ για βελτίωση οδικού δικτύου Λακωνίας

Η πρώτη σύμβαση, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, αφορά τη συντήρηση και βελτίωση της 31ης επαρχιακής οδού Μολάοι – Ρειχιά – Κυπαρίσσι και Ρειχιά – Ιέρακας – Λιμάνι Ιέρακα – Άγιος Ιωάννης Μονεμβασίας, καθώς και της 37ης επαρχιακής οδού Μονεμβασιά – Νόμια – Νεάπολη.

Προβλέπονται χωματουργικές παρεμβάσεις, τεχνικά έργα, ασφαλτοστρώσεις και εργασίες σήμανσης για την αντιμετώπιση βλαβών και φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η δεύτερη σύμβαση, ύψους 300.000 ευρώ, αφορά τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Ελαφονήσου. Περιλαμβάνει καθαρισμό και διαμόρφωση τάφρων, κατασκευή οδοστρωσίας, ασφαλτικές εργασίες, καθώς και παρεμβάσεις σήμανσης, ασφάλισης και διαγράμμισης.

Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Περιφέρειας, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης επισήμανε ότι οι δύο συμβάσεις ανοίγουν τον δρόμο για την εκτέλεση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Κατά την υπογραφή των συμβάσεων παρευρέθηκε ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας Άγγελος Πλειώτας.