Περιφέρεια Πελοποννήσου: Νέα πρόσκληση 9 εκ. ευρώ για τις αθλητικές υποδομές

Νέα πρόσκληση συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και κατασκευή αθλητικών υποδομών στους δήμους της Πελοποννήσου παρουσίασαν χθες Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Γιάννης Μαντζούνης.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 2026-2030 και προβλέπει χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. Κάθε δήμος μπορεί να υποβάλει πρόταση, με τον προϋπολογισμό κάθε έργου να κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν τόσο υφιστάμενες όσο και νέες εγκαταστάσεις, με έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η περιφερειακή αρχή επιδιώκει να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στον αθλητισμό, επενδύοντας σε υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα 9 εκατ. ευρώ αποτελούν έναν νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων και ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας με τους δήμους και στην υποβολή ώριμων προτάσεων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μετατραπούν γρήγορα σε έργα. Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Γιάννης Μαντζούνης επισήμανε ότι μέσω της πρόσκλησης δίνεται στους δήμους η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν προβλήματα υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και να δημιουργήσουν νέες υποδομές. Η νέα χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη σταδιακή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια.