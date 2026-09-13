Μάκαρης για αποξήλωση εγκαταστάσεων ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη

Την άμεση αναστολή της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη ζητά η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», προτείνοντας παράλληλα τη δημιουργία Μουσείου Ενέργειας και Βιομηχανικής Ιστορίας και επισκέψιμου Βιομηχανικού Πάρκου.

Το θέμα έθεσαν ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης και το στέλεχός της Γιώργος Φαράντος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στηρίζοντας τα αιτήματα των συνταξιούχων και εργαζομένων της ΔΕΗ.

Η παράταξη ζητά να σταματήσουν οι αποξηλώσεις μέχρι να γίνει πλήρης καταγραφή και επιστημονική αξιολόγηση του εξοπλισμού, ώστε να διασωθούν αντιπροσωπευτικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις με ιστορική αξία. Ειδική αναφορά γίνεται στον απολήπτη SR240, ο οποίος, σύμφωνα με την παράταξη, καταστρέφεται ή τεμαχίζεται χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση για τη δυνατότητα διατήρησής του.

Παράλληλα, ζητείται από τη διοίκηση της ΔΕΗ να δημοσιοποιήσει τις συμβάσεις αποξήλωσης και το οικονομικό τους αντικείμενο, καθώς και στοιχεία για το πού καταλήγουν τα μέταλλα και τα υπόλοιπα υλικά και με ποιους όρους μεταφέρονται.

Η παράταξη θέτει επίσης ζήτημα διατήρησης μέρους των ενεργειακών υποδομών ως στρατηγικής εφεδρείας, ενώ αναφέρει ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή πολιτών στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τις αποξηλώσεις.

Τέλος, ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η μεταλιγνιτική μετάβαση στη Μεγαλόπολη, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων δεν δημιουργεί τις μόνιμες θέσεις εργασίας που χρειάζεται η περιοχή.