Ανάπτυξη στη Μεσσηνία και επενδυτικές επιβαρύνσεις στην Αττική για την Costa Navarino

Αύξηση των εσόδων από τη φιλοξενία και τις πωλήσεις κατοικιών, ενίσχυση της λειτουργικής επίδοσης της μητρικής εταιρείας και περισσότερες θέσεις εργασίας καταγράφουν για το 2025 οι οικονομικές καταστάσεις της Costa Navarino, πρώην ΤΕΜΕΣ.

Την ίδια περίοδο, τα ενοποιημένα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τις επενδύσεις στην Αττική που βρίσκονταν ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και κατασκευής, πριν αποδώσουν τα αναμενόμενα έσοδα.

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 περιλαμβάνουν τόσο τις δραστηριότητες της Costa Navarino όσο και τις επενδύσεις του τότε ομίλου στην Αθήνα και στο Ελληνικό. Οι ζημιές των θυγατρικών σε στάδιο κατασκευής ή μη πλήρους λειτουργίας, οι οποίες εξαιρούνται κατά τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου EBITDA, ανήλθαν σε 12,25 εκατ. ευρώ, έναντι 7,03 εκατ. ευρώ το 2024.

Πρόκειται για τις εταιρείες Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, Belt Riviera και Malt Riviera. Η πρώτη συνδέεται με την ανάπτυξη του The Ilisian στην Αθήνα και οι άλλες δύο υλοποιούν επενδύσεις στο Ελληνικό. Το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian άρχισε να λειτουργεί στις 23 Απριλίου 2026. Μέσα στο 2025 είχαν ξεκινήσει επιμέρους δραστηριότητες στον προορισμό, συγκεκριμένα η ιδιωτική λέσχη μελών τον Ιούλιο και το εστιατόριο Onuki τον Δεκέμβριο.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 190,38 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 172,43 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 10,41%. Στη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 179,83 εκατ. ευρώ, έναντι 162,37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,76%.

Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει τα έσοδα από τις υπηρεσίες, τις πωλήσεις κατοικιών υπό κατασκευή, τη διαχείριση κατοικιών και τις πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων πριν από την επίδραση του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου, δηλαδή τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων μετά τις προσαρμογές της διοίκησης, αυξήθηκε σε 28,29 εκατ. ευρώ από 24,22 εκατ. ευρώ. Στη μητρική εταιρεία η βελτίωση ήταν εντονότερη, καθώς διαμορφώθηκε σε 23 εκατ. ευρώ από 13,22 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η μητρική επέστρεψε σε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα 2,14 εκατ. ευρώ, έναντι λειτουργικών ζημιών 5,68 εκατ. ευρώ το 2024. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν βελτίωση της λειτουργικής της επίδοσης, παρότι το τελικό αποτέλεσμα μετά τους φόρους παρέμεινε ζημιογόνο.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες φιλοξενίας ανήλθαν σε 82,53 εκατ. ευρώ, από 74,74 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά περίπου 10,4%. Το ποσό είναι ίδιο στις εταιρικές και στις ενοποιημένες καταστάσεις.

Στη μητρική εταιρεία, οι συνολικές υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής, στις οποίες περιλαμβάνονται τα τρόφιμα και τα ποτά και οι λοιπές συναφείς υπηρεσίες, απέφεραν 123,18 εκατ. ευρώ, έναντι 112,33 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου το αντίστοιχο ποσό έφθασε τα 129,54 εκατ. ευρώ, από 114,28 εκατ. ευρώ.

Στη Μεσσηνία λειτουργούν τα τέσσερα ξενοδοχεία πέντε αστέρων The Westin Resort Costa Navarino, The Romanos, a Luxury Collection Resort, W Costa Navarino και Mandarin Oriental, Costa Navarino. Το τουριστικό προϊόν συμπληρώνουν η Navarino Agora, οι εγκαταστάσεις αναψυχής και τα τέσσερα γήπεδα γκολφ στις περιοχές Navarino Dunes, Navarino Bay και Navarino Hills.

Ισχυρή άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τις πωλήσεις κατοικιών υπό κατασκευή, τα οποία αυξήθηκαν σε 43,25 εκατ. ευρώ από 30,60 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 41,4%. Η ανάπτυξη, η πώληση και η ενοικίαση πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών συνεχίζονται στις περιοχές Navarino Dunes και Navarino Bay.

Τα κέρδη του ομίλου από τις πωλήσεις ακινήτων και τις σχετικές υπηρεσίες, μετά την αφαίρεση του κόστους πωλήσεων και των λειτουργικών εξόδων ακινήτων, αυξήθηκαν σε 16,75 εκατ. ευρώ από 11,44 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές ζημιές του ομίλου ανήλθαν σε 27,38 εκατ. ευρώ, έναντι 13,01 εκατ. ευρώ το 2024. Στη μητρική εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 12,25 εκατ. ευρώ, έναντι 10,06 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις στην Αττική αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης, καθώς δημιουργούσαν έξοδα και χρηματοδοτικές ανάγκες πριν από την πλήρη λειτουργία τους. Η διοίκηση επισημαίνει ότι τα έργα βρίσκονταν σε φάση έντασης κεφαλαίων, ενώ τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη και οι ταμειακές εισροές θα προέκυπταν σε μεταγενέστερες περιόδους.

Στην τελική εικόνα συνέβαλαν επίσης οι αποσβέσεις και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Οι αποσβέσεις που χρησιμοποιούνται στη συμφωνία υπολογισμού του EBITDA ανήλθαν σε 17,82 εκατ. ευρώ για τον όμιλο. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 25,79 εκατ. ευρώ, από 27,81 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα, ωστόσο, υποχώρησαν σε 4,24 εκατ. ευρώ από 20,35 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση των κερδών από αναχρηματοδότηση δανείων σε 1,14 εκατ. ευρώ, έναντι 16 εκατ. ευρώ το 2024. Έτσι, η σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων επηρεάζεται σημαντικά από την πολύ μεγαλύτερη σχετική ωφέλεια της προηγούμενης χρήσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων στη μητρική εταιρεία αυξήθηκε σε 1.894 από 1.696 το 2024. Σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 2.069 από 1.780. Οι συνολικές αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού της μητρικής έφθασαν σχεδόν τα 60 εκατ. ευρώ, έναντι 52,78 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού προσλαμβάνεται τοπικά, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της δραστηριότητας για την απασχόληση στη Μεσσηνία.

Στις εξελίξεις του 2025 περιλαμβάνεται επίσης η έναρξη των διαδικασιών από την εταιρεία Αμπελώνες Ναβαρίνο για την κατασκευή πρότυπου οινοποιείου διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, στρατηγικός στόχος παραμένει η επέκταση της περιόδου λειτουργίας των γηπέδων γκολφ, των εστιατορίων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων, ώστε μέρος των δραστηριοτήτων να λειτουργεί ολόκληρο τον χρόνο.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η αναδιοργάνωση του ομίλου το 2026, μέσω της νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών ĒNSOFI και της μεταφοράς των συμμετοχών εκτός Μεσσηνίας.

Στη νέα δομή, η πρώην ΤΕΜΕΣ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της Costa Navarino και στις επενδύσεις στη Μεσσηνία. Όπως αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης, από το 2026 θα ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή. Η αλλαγή αυτή θα επιτρέπει σαφέστερη αποτύπωση της οικονομικής πορείας των μεσσηνιακών επενδύσεων, χωριστά από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην Αττική.

Θ.Λ.