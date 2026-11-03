Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Βαρεμένος μια μέρα μετά την ορκωμοσία του (βίντεο)

Την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε, με σημερινή επιστολή του, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Βαρεμένος, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του στο αξίωμα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας.

Ο κ. Βαρεμένος διαδέχθηκε τον Μιλιτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος είχε αναδειχθεί βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε στις 16/07/2026 και, εν τέλει, παραιτήθηκε από το αξίωμά του, στις 29/10/2026.

Μετά την επιστολή του κ. Βαρεμένου, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 48, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε 12.

Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν, πλέον, ως εξής:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 156

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 36

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 21

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 11

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ "ΝΙΚΗ" 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 5

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 48

ΑΠΕ - ΜΠΕ