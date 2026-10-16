Παρέμβαση Χαρίτση για κενά στα σχολεία της Μεσσηνίας

“Επτακόσιες δέκα χαμένες διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα στη Μεσσηνία. Ακάλυπτες θέσεις εκπαιδευτικών και σχολικών νοσηλευτών”, επισημαίνει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Ο Αλ. Χαρίτσης αναδεικνύει απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της Μεσσηνίας, περισσότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ζητώντας την άμεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς και σχολικούς νοσηλευτές.

Σύμφωνα με στοιχεία της εκπαιδευτικής κοινότητας του νομού, από τα 102 κενά σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Μεσσηνίας καλύφθηκαν μόλις τα 39, με 63 θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες. Παράλληλα, σύμφωνα με την Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, μετά και τη β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, χάνονται 710 διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα εξαιτίας των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σημειώνει ότι “ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στην σχολική νοσηλευτική υποστήριξη. Από τις 14 θέσεις σχολικών νοσηλευτών που απαιτούνται, έχουν καλυφθεί μόλις οι 8. Έτσι, μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς την αναγκαία υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, ενώ οι οικογένειές τους αναγκάζονται να αναλαμβάνουν ευθύνες που ανήκουν στο οργανωμένο δημόσιο σχολείο”.

Ο Αλ. Χαρίτσης υπογραμμίζει πως “οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και στην παράλληλη στήριξη, δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά” και προσθέτει: “Η επαναλαμβανόμενη αδυναμία έγκαιρης κάλυψης των πραγματικών αναγκών των σχολείων υπονομεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και γονείς και πλήττει το δικαίωμα όλων των μαθητών σε ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο μεσσήνιος βουλευτής ζητεί από την υπουργό Παιδείας να παρουσιάσει την πραγματική εικόνα των κενών ανά βαθμίδα και ειδικότητα, να διευκρινίσει πότε θα καλυφθούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και σχολικούς νοσηλευτές και να απαντήσει αν θα υπάρξει νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ζητεί στοιχεία για τα ακάλυπτα αιτήματα παράλληλης στήριξης στη Μεσσηνία.