Προοπτική σχολικών εκδρομών από την Ιταλία στην Πελοπόννησο μετά τις συναντήσεις της Περιφέρειας στη Νάπολη

Η Περιφέρεια, μέσω του Visit Peloponnese, πραγματοποίησε περισσότερες από 15 B2B συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, tour operators και εκπροσώπους της ιταλικής τουριστικής αγοράς, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες της Πελοποννήσου για πολιτιστικές περιηγήσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και ταξίδια που συνδυάζουν την ιστορία, τη φύση και τη γαστρονομία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνάντηση με τον εκπρόσωπο του ταξιδιωτικού γραφείου Vivitour Viaggi Vincenzo D’Agostino. Το συγκεκριμένο γραφείο πραγματοποιεί ήδη σχολικές εκδρομές στην Αρχαία Ολυμπία με περισσότερους από 500 μαθητές και, σύμφωνα με την Περιφέρεια, εξέφρασε ενδιαφέρον για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών το 2027 στην Αρχαία Μεσσήνη, τη Σπάρτη, τον Μυστρά και τις Μυκήνες.

Στις 29 Σεπτεμβρίου η αποστολή διένειμε ενημερωτικό υλικό του Visit Peloponnese σε ταξιδιωτικά γραφεία της Νάπολης, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον ελληνικής καταγωγής δημοτικό σύμβουλο Νάπολης Gennaro Demetrio Paipais.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας επισήμανε ότι το ενδιαφέρον για σχολικές εκδρομές στους τέσσερις αρχαιολογικούς προορισμούς αναδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης του εκπαιδευτικού τουρισμού, προσθέτοντας ότι στόχος είναι οι επαφές με τους επαγγελματίες της ιταλικής αγοράς να εξελιχθούν σε συγκεκριμένες συνεργασίες και επισκέψεις στην Πελοπόννησο.

Η συμμετοχή στη διοργάνωση της Νάπολης εντάσσεται στο πρόγραμμα διεθνούς τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.