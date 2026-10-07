Σύστημα συναγερμού για το Φιλιατρινό Φράγμα

Στην τελική ευθεία περνά η εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού για το Φιλιατρινό Φράγμα, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε χθες ομόφωνα τα οριστικά δικαιολογητικά του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 66.340 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για ένα σύστημα συναγερμού που προορίζεται να ειδοποιεί έγκαιρα τον πληθυσμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο φράγμα και περιλαμβάνει δύο ηλεκτρονικές σειρήνες υψηλής ισχύος, σταθμό βάσης, αναμεταδότη UHF και δύο σημεία ενημέρωσης έναρξης συναγερμού.

Η μία σειρήνα θα εγκατασταθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του φράγματος. Θα αποτελείται από έξι χοάνες και θα έχει ηχητική απόδοση τουλάχιστον 121 dB σε απόσταση 30 μέτρων.

Η δεύτερη και ισχυρότερη σειρήνα, με 12 χοάνες και απόδοση τουλάχιστον 124 dB στα 30 μέτρα, θα τοποθετηθεί σε απόσταση 1 έως 2 χιλιομέτρων από το φράγμα, σε θέση που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτροδότησης, θα λειτουργεί με φωτοβολταϊκό σύστημα και μπαταρίες.

Οι σειρήνες θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τουλάχιστον πέντε ημέρες και θα έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής ηχητικών μηνυμάτων που θα επιλέγονται από τον κεντρικό σταθμό βάσης.

Για την εγκατάστασή τους προβλέπονται ιστοί ύψους 12 μέτρων.

Στο κτίριο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του φράγματος θα τοποθετηθεί επίσης αναμεταδότης UHF, ενώ το σύστημα θα ελέγχεται από κεντρικό σταθμό βάσης με το απαραίτητο λογισμικό και τον εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας.

Η προμήθεια περιλαμβάνει ακόμη δύο σημεία ενημέρωσης για την έναρξη συναγερμού, καθώς και όλα τα υλικά και τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση, τις δοκιμές και τη θέση του συστήματος σε λειτουργία.

Ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί τον Απρίλιο από την Π.Ε. Μεσσηνίας, με προϋπολογισμό 53.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είχε λήξει στις 29 Απριλίου.

Στη χθεσινή συνεδρίαση διευκρινίστηκε ότι η αρχική μειοδότρια εταιρεία είχε αποκλειστεί σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού. Με την έγκριση των οριστικών δικαιολογητικών ολοκληρώνεται πλέον η διαδικασία ανάδειξης του οριστικού αναδόχου.

Το σύστημα αποτελεί τμήμα των μέτρων ασφαλείας που συνοδεύουν τη λειτουργία του Φιλιατρινού Φράγματος και έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού σε περίπτωση συμβάντος που θα απαιτήσει την ενεργοποίηση συναγερμού.