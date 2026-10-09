Συνάντηση Πτωχού με επαγγελματίες της Αρκαδίας

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με εκπροσώπους επαγγελματικών και παραγωγικών συλλόγων της Αρκαδίας, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, παρουσία του προέδρου του Γιάννη Τρουπή, του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου και του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη.

Ο περιφερειάρχης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της περιφερειακής αρχής για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην απλούστευση των διαδικασιών και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

«Ενοποιούμε και απλοποιούμε διαδικασίες, ενσωματώνουμε ψηφιακά εργαλεία και εισάγουμε νέους τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο Δημήτρης Πτωχός.

Παράλληλα, κάλεσε τους εκπροσώπους των συλλόγων να συμμετέχουν στις διαδικασίες διαβούλευσης, να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και να αναπτύσσουν συνεργασίες που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Ο περιφερειάρχης υποστήριξε ότι η συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Επισήμανε επίσης ότι η Περιφέρεια επιδιώκει να στηρίζει τους επαγγελματίες τόσο σε ζητήματα της αρμοδιότητάς της όσο και σε θέματα που απαιτούν αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης.