Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στην εθνική οδό Τρίπολης – Μεγαλόπολης – Καλαμάτας, στο πλαίσιο έργου προϋπολογισμού 400.000 ευρώ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής αρχής, με την παρέμβαση αντιμετωπίστηκε σοβαρό πρόβλημα καθίζησης του οδοστρώματος, το οποίο επηρέαζε την ασφάλεια της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού.

Στο σημείο πραγματοποίησε αυτοψία ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, διαπιστώνοντας την ολοκλήρωση των εργασιών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με προτεραιότητα την αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων και τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας.