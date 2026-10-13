Νέα υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Ηλεκτρονικές μεταβολές στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκπεραιώνουν τις σχετικές διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), περιορίζοντας τις μετακινήσεις και τον χρόνο εξυπηρέτησης.

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης των διοικητικών διαδικασιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο την απλούστευση της υποβολής αιτημάτων και την ενιαία εφαρμογή των διαδικασιών στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι η νέα δυνατότητα διευκολύνει τους παραγωγούς, ενώ αναφέρθηκε στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των περιφερειακών υπηρεσιών κατά την τελευταία διετία. Όπως επισήμανε, «ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας τρόπος να σεβόμαστε τον χρόνο του πολίτη, να διευκολύνουμε την παραγωγική δραστηριότητα και να δημιουργούμε μια διοίκηση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περικλής Νικολακέας σημείωσε ότι η Περιφέρεια μεταφέρει σταδιακά περισσότερες διοικητικές διαδικασίες σε ψηφιακό περιβάλλον, επιδιώκοντας τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γιώργος Μπουραζάνης ανέφερε ότι η ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπαλλήλων των ΔΑΟΚ για την οργάνωση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεύθυνση:

https://eservices.ppel.gov.gr/applications/info/680

Πριν από την είσοδο στην εφαρμογή, οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα προετοιμάζουν σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ταυτοποίηση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.