Ο Πτωχός σε εκδήλωση για τους νέους στην Κόρινθο

Με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και νέων πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, το ErasmusDays Festival 2026, στους χώρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας «Ορφέας», με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κινητικότητας.

Στην ομιλία του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, στις αλλαγές που φέρνουν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική αλλαγή, καθώς και στη σημασία της συνεχούς μάθησης.

«Δεν θα σας πω τη γνωστή φράση “εσείς είστε το μέλλον”. Την έχετε ακούσει άπειρες φορές. Θα σας πω κάτι πιο ακριβές: Εσείς είστε ήδη το παρόν», ανέφερε απευθυνόμενος στους νέους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευκαιρίες που προσφέρει το Erasmus+, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύει την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και την ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Αναφερόμενος στη σχέση των νέων με τον τόπο καταγωγής τους, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας επαγγελματικών και κοινωνικών προοπτικών στην Πελοπόννησο, ώστε όσοι αποκτούν εμπειρίες στο εξωτερικό να έχουν κίνητρα επιστροφής.

«Θέλουμε να ταξιδέψετε. Να σπουδάσετε. Να γνωρίσετε άλλους κόσμους. Να δουλέψετε έξω. Να πάρετε εμπειρίες. Αλλά θέλουμε και κάτι ακόμη: Να υπάρχει ένας τόπος που να σας δίνει λόγο να επιστρέψετε. Όχι επειδή πρέπει. Αλλά επειδή αξίζει. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη», τόνισε.

Ο κ. Πτωχός αναφέρθηκε επίσης στην επιδίωξη της Περιφέρειας να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να αναπτύξει συνεργασίες που θα δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες.

Την εκδήλωση άνοιξε ο περιφερειακός σύμβουλος και υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μάρκος Λέγγας, ο οποίος παρουσίασε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές συνεργασίες στους νέους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δραστηριότητες, δημιουργικές δοκιμασίες και παρουσιάσεις εμπειριών από το Erasmus+. Η Περιφέρεια συμμετείχε με ειδική έκθεση και παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί.

Στην εκδήλωση παρέστησαν αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και φορέων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο περιφερειάρχης προέτρεψε τους νέους να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.

«Μη μικραίνετε τα όνειρά σας για να χωρέσουν στον φόβο σας. Κάντε το αντίθετο. Μεγαλώστε τις δεξιότητές σας για να φτάσετε στα όνειρά σας», ανέφερε.