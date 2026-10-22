Τέσσερις νέους φορτωτές – εκσκαφείς παρέλαβε η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», στο πλαίσιο της ενίσχυσης του μηχανολογικού εξοπλισμού της για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας.

Η παραλαβή πραγματοποιήθηκε παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Πρόκειται για τη συνέχεια των παραδόσεων μηχανημάτων έργου, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαν παραληφθεί μικροί φορτωτές, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται επιπλέον μηχανήματα, μεταξύ των οποίων γκρέιντερ και υδροφόρες.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, η προμήθεια του νέου εξοπλισμού αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν ταχύτερα σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, αλλά και να εκτελούν εργασίες που απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων.

Παράλληλα με την παραλαβή πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των χειριστών στη λειτουργία και τη χρήση των νέων μηχανημάτων, με στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

Στη διαδικασία παρευρέθηκαν επίσης ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Λάμπρος Τζούμης και ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Ηλίας Πανταζόπουλος.

Οι παραδόσεις μηχανημάτων μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.