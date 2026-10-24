Η Πολιτική Αμυνα στο επίκεντρο της ημερίδας στην Τρίπολη

Η ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας, η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών και η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Ένοπλες Δυνάμεις και την κεντρική διοίκηση αποτέλεσαν τα βασικά θέματα ενημερωτικής ημερίδας με τίτλο «Η Πολιτική Άμυνα ως στοιχείο Εθνικής Ισχύος», που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας και συνδιοργανώθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το αντίστοιχο Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο της τακτικής επιθεώρησης των δομών Πολιτικής Άμυνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της δημόσιας διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

Στον χαιρετισμό του, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος επισήμανε ότι η εθνική ισχύς συνδέεται και με την ικανότητα του κράτους να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις κρίσης, προστατεύοντας τους πολίτες και διασφαλίζοντας τη συνέχιση των βασικών λειτουργιών του.

«Η ικανότητα μιας χώρας να αντέχει, να παραμένει όρθια όταν δοκιμάζεται, να προστατεύει τους πολίτες της και να εξασφαλίζει ότι οι βασικές λειτουργίες της κοινωνίας και του κράτους δεν σταματούν, είναι η ουσία της εθνικής ανθεκτικότητας», ανέφερε.

Ο κ. Λαμπρόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρου σχεδιασμού, εκπαίδευσης και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων προϋποθέτει σαφείς αρμοδιότητες και συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί πριν από την εκδήλωση μιας έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων, οι οποίοι διαθέτουν άμεση γνώση των τοπικών αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Όπως σημείωσε, αυτή η γνώση πρέπει να αξιοποιείται στον συνολικό εθνικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου εργάζεται για την ενίσχυση της ετοιμότητας των υπηρεσιών της και τη βελτίωση της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.

«Η ανθεκτικότητα δεν χτίζεται από έναν φορέα μόνο του. Χτίζεται όταν όλοι λειτουργούμε ως μέρος ενός κοινού σχεδίου», τόνισε, αναφερόμενος στη συνεργασία κεντρικής διοίκησης, Ενόπλων Δυνάμεων, Αυτοδιοίκησης, δημόσιων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων.

Κλείνοντας, συνεχάρη τα στελέχη της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης της Περιφέρειας και όσους εργάζονται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων δομών.