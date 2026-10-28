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Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026 12:33

Εγκριση δημοπράτησης του έργου στη Μικρή Μαντίνεια

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Εγκριση δημοπράτησης του έργου στη Μικρή Μαντίνεια

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Στην επόμενη φάση προχωρά το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της Μικρής Μαντίνειας, προϋπολογισμού 6.165.000 ευρώ, μετά την έγκριση της δημοπράτησης με επικαιροποιημένη μελέτη από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Η απόφαση αφορά την προώθηση των διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου και την υλοποίηση των παρεμβάσεων στην παραλιακή ζώνη, όπου η διάβρωση της ακτής αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τις παρακείμενες υποδομές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η επικαιροποίηση της μελέτης επιτρέπει να προχωρήσει η δημοπράτηση με βάση τα νεότερα δεδομένα, ώστε να ακολουθήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου και έναρξης των εργασιών.
Το έργο αποσκοπεί στην προστασία της ακτογραμμής και των υποδομών της Μικρής Μαντίνειας από τη διάβρωση, η οποία επηρεάζει διαχρονικά το παραλιακό μέτωπο της περιοχής.

 

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
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