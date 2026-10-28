Εγκριση δημοπράτησης του έργου στη Μικρή Μαντίνεια

Η απόφαση αφορά την προώθηση των διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου και την υλοποίηση των παρεμβάσεων στην παραλιακή ζώνη, όπου η διάβρωση της ακτής αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τις παρακείμενες υποδομές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η επικαιροποίηση της μελέτης επιτρέπει να προχωρήσει η δημοπράτηση με βάση τα νεότερα δεδομένα, ώστε να ακολουθήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου και έναρξης των εργασιών.

Το έργο αποσκοπεί στην προστασία της ακτογραμμής και των υποδομών της Μικρής Μαντίνειας από τη διάβρωση, η οποία επηρεάζει διαχρονικά το παραλιακό μέτωπο της περιοχής.