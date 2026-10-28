Πτωχός για την 28η Οκτωβρίου στο Ναύπλιο: "Η ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές" (φωτογραφίες)

Με εθνική υπερηφάνεια και τη συμμετοχή πλήθους πολιτών πραγματοποιήθηκαν στο Ναύπλιο οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, των τοπικών αρχών και φορέων.

Η ιστορική πόλη της Αργολίδας τίμησε με λαμπρότητα τους ήρωες του 1940, με την καθιερωμένη παρέλαση στη Λεωφόρο 25ης Μαρτίου να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, που χειροκρότησε θερμά τους μαθητές, τους συλλόγους και τα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε:

«Κάθε φορά που βλέπουμε τα παιδιά μας, τους νέους μας και τους συμπολίτες μας να παρελαύνουν, νιώθουμε μια ξεχωριστή συγκίνηση. Και σήμερα, εδώ στο Ναύπλιο, αυτή η εικόνα μάς θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε την ιστορία μας και να κρατάμε ζωντανές τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι προηγούμενες γενιές.

Το μεγάλο “ΟΧΙ” του 1940 ήταν μια πράξη θάρρους, ενότητας και αξιοπρέπειας. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία, η ειρήνη και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες.

Έχουμε χρέος να τις προστατεύουμε, να αγωνιζόμαστε καθημερινά γι’ αυτές και να εργαζόμαστε για μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες, ασφάλεια και προοπτική.

Και εμείς, ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, εργαζόμαστε για μια Πελοπόννησο που προχωρά μπροστά, που δίνει στα παιδιά μας λόγους να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να χτίζουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Αυτή είναι και η ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές. Να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν τόπο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας!».

Οι επετειακές εκδηλώσεις στο Ναύπλιο

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το πρωί με την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκταρίου.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων και κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτριο Σκάλκο, τον εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτή Αργολίδας Ανδρέα Πουλά, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανό, καθώς και εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και αντιστασιακών και εφεδροπολεμικών οργανώσεων.

Στη συνέχεια, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, συνοδευόμενος από Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους, παρακολούθησε την καθιερωμένη παρέλαση στη Λεωφόρο 25ης Μαρτίου, παρουσία πλήθους πολιτών και επισκεπτών.

Την παρέλαση άνοιξε η Δημοτική Φιλαρμονική, ενώ ακολούθησαν τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι πρόσκοποι, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της πόλης, τοπικοί σύλλογοι, καθώς και τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.