Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Εγκρίθηκε η πρόταση των 20 εκ. ευρώ για το Παλαί ντε Σπορ

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 20 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου Καλαμάτας ενέκρινε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Παράλληλα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διάθεση της δημοτικής έκτασης στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του συγκροτήματος.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών 2026–2030, στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και «Φιλόδημος ΙΙ». Η σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, έχει παραταθεί έως το τέλος του 2026.

Κατά τη συζήτηση διευκρινίστηκε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση των μελετών, τη διαδικασία ένταξης, τη δημοπράτηση και την κατασκευή. Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει την απαιτούμενη έκταση και θα συμμετέχει στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα θα προβλέπει η προγραμματική σύμβαση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από τον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα, έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού, το οποίο περιλαμβάνει το γενικό master plan του αθλητικού κέντρου. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας έχει προχωρήσει τις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών και οι προμελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εκφράστηκε η εκτίμηση ότι οι προμελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες διαβούλευσης και αδειοδότησης.

Για τη δημοπράτηση προβλέπεται να επιλεγεί η μέθοδος της μελέτης-κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων. Η Περιφέρεια θα εκπονήσει τις προμελέτες και ο ανάδοχος θα αναλάβει τις οριστικές μελέτες, τις μελέτες εφαρμογής και την κατασκευή.

Όπως εξηγήθηκε στη συνεδρίαση, η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στον περιορισμό προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση μεγάλων κτηριακών έργων.

Το σχεδιαζόμενο συγκρότημα θα περιλαμβάνει περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι αποκλειστικά ένα κλειστό γυμναστήριο. Στόχος είναι η φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, ακόμη και πέρα από τα όρια της Πελοποννήσου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την ωριμότητα των μελετών, τη διαθεσιμότητα των 20 εκατ. ευρώ και τη δυνατότητα ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Επισημάνθηκε ότι το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο αποτελεί χρόνιο αίτημα της Καλαμάτας, ενώ διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για προηγούμενες εξαγγελίες, ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο του 2023, όταν είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το έργο ήταν έτοιμο να προχωρήσει.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας υποστηρίχθηκε ότι η ύπαρξη συγκεκριμένης πρόσκλησης χρηματοδότησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υποβολή και αξιολόγηση της πρότασης. Ωστόσο, η ένταξη του έργου και η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων παραμένουν εκκρεμότητες.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε επίσης ότι η προώθηση του έργου πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες αποφάσεις και χρονοδιάγραμμα, ώστε να περάσει από τις επανειλημμένες εξαγγελίες στην υλοποίηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας–Δήμου Καλαμάτας με την απόφαση 1231/2026 και την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης με την απόφαση 1232/2026.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε τη συνεργασία με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, επισημαίνοντας ότι επιδίωξη είναι η δημιουργία σύγχρονων αθλητικών υποδομών που θα προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες στη νέα γενιά.

Η έγκριση της πρότασης αποτελεί ένα ακόμη διοικητικό βήμα για το έργο. Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η απόφαση χρηματοδότησης από το υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημοπράτησή του.

Θ.Λ.