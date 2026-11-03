Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Στο επίκεντρο ελαιοπαραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων

Η λειτουργία των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελαιοπαραγωγή στην Πελοπόννησο θα απασχολήσουν σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η 11η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 4 μ.μ., στο κτήριο της ΟΕΒΕΑ, στην οδό Καλαμάτας 113 στην Τρίπολη, με δυνατότητα συμμετοχής τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η πορεία λειτουργίας των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και η λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Η συζήτηση αφορά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα διαχείρισης υποδομών στην Πελοπόννησο, καθώς θα εξεταστούν η λειτουργία των εγκαταστάσεων και η συμμόρφωσή τους με τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Εισηγητής θα είναι ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Το δεύτερο θέμα αφορά τα προβλήματα της ελαιοπαραγωγής στην Πελοπόννησο, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της αγροτικής οικονομίας της Μεσσηνίας και συνολικά της Περιφέρειας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να συζητήσει τα προβλήματα του κλάδου και να λάβει σχετική απόφαση, με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη Σπύρο Ζαχαριά.