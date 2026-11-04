Αναβάθμιση φοιτητικής εστίας στην Καλαμάτα - Νέες χρηματοδοτικές προσκλήσεις ανακοίνωσε ο Δ. Πτωχός

Νέες χρηματοδοτικές προσκλήσεις για την ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών φοιτητικής στέγασης στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, το Ναύπλιο και την Κόρινθο σχεδιάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Ο περιφερειάρχης αναγνώρισε τις αυξημένες στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές δυνατότητες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες υποδομές και να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες.

Πάντως, κατά την εκδήλωση δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα ποσά χρηματοδότησης, αριθμός νέων θέσεων στέγασης ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.

«Θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο σύγχρονο, εξωστρεφές, που θα προσελκύει νέους ανθρώπους και θα δημιουργεί ευκαιρίες. Και γνωρίζουμε ότι η ποιότητα των σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από καλές συνθήκες στην καθημερινή ζωή των φοιτητών», τόνισε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός.

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Η νέα Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη εγκαινιάστηκε χθες, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εστία στεγάζεται στο κτίριο του πρώην ξενοδοχείου «Tripolis City Hotel», συνολικής επιφάνειας 3.665 τετραγωνικών μέτρων, και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 96 φοιτητών.

Διαθέτει χώρους μελέτης και ψυχαγωγίας, πέντε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για άτομα με αναπηρία και τέσσερις ξενώνες. Για την απόκτηση και τη διαμόρφωση του κτιρίου διατέθηκαν συνολικά 2,48 εκατ. ευρώ.

Με την έναρξη λειτουργίας της νέας εστίας, οι διαθέσιμες θέσεις φοιτητικής στέγασης στις δομές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αυξάνονται σε 426.

Κατά την ομιλία του, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός συνεχάρη την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, την πρύτανη και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της υποδομής.

Αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, επισήμανε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες για να υποστηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

«Όταν μιλάμε για φοιτητικές εστίες, συνήθως σκεφτόμαστε κτίρια, δωμάτια και εγκαταστάσεις. Πάνω απ’ όλα, όμως, πρέπει να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση της συνεργασίας της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στους τομείς της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Ειδικότερα, έκανε αναφορά στις δομές UniStart, οι οποίες επιδιώκουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και στον σχεδιασμό δημιουργίας Κέντρου Καινοτομίας στην Πελοπόννησο.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της δημιουργίας Ερευνητικού Κέντρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, επισημαίνοντας την ανάγκη αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού και σύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής.

Στόχος, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, είναι να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες και να ενισχυθεί η συνεργασία του Πανεπιστημίου με την τοπική οικονομία.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, απευθύνθηκε στους φοιτητές λέγοντας: «Παιδιά… Ζήστε, ονειρευτείτε, αγαπήστε, δημιουργήστε, διαβάστε! Χαρείτε κάθε στιγμή αυτής της μοναδικής περιόδου της ζωής σας. Και κάντε την Τρίπολη και την Πελοπόννησο ένα κομμάτι από τις πιο όμορφες αναμνήσεις σας».

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, η διευθύντρια του γραφείου της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, Νέλλυ Εξαρχάκου, η πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σοφία Ζυγά, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας και ο μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφάνιος. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές και πολίτες.