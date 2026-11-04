Εκτη παράταση για το Μεσσήνη - Λάμπαινα

Την έκτη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας, στα τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα, ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στη χθεσινή συνεδρίασή της.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 7,45 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την εταιρεία «Ανταίος Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε.». Στον δημοσιευμένο πίνακα αποφάσεων δεν αναφέρεται η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν ομόφωνα και άλλες αποφάσεις που αφορούν τη Μεσσηνία.

Καθαρισμός ρεμάτων: Εγκρίθηκε το τρίτο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Π.Ε. Μεσσηνίας, έτους 2026», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντλιοστάσια και φράγμα Παμίσου: Εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων και του φράγματος του ΓΟΕΒ Παμίσου για το 2026.

Προμήθεια γάλακτος: Εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 146.040 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η σύμβαση προβλέπει διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Εκδήλωση της ΕΣΗΕΠΗΝ: Εγκρίθηκε η εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα στις 21 Νοεμβρίου.